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Удивительное место: невеста лидера "Шахтера" восхитилась Россией - фотофакт

4.4тЧитать новость на украинском

Невеста бразильского полузащитника "Шахтера" Тайсона, которая вместе с суженым отправилась в Москву на товарищеский матч Россия - Бразилия, не смогла сдержать эмоций после посещения Красной площади.

"Удивительное место", - подписала снимок у себя в Instagram Габриэла Матиас.

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Габриэла Матиас

Instagram

Габриэла Матиас

Instagram

Габриэла Матиас

Instagram

Габриэла Матиас

Instagram

Габриэла Матиас

Instagram

Габриэла Матиас

Instagram

Напомним, что ранее Тайсон получил предложение от Федерации футбола Украины сменить гражданство и выступать за сборную Украины. Конкретный интерес к футболисту в личной встрече озвучил спортивный директор национальных сборных Евгений Красников.

Позже бразилец заявил, что не будет выступать за сборную Украины, несмотря на желание одеть желто-синюю футболку.

Персона
Тайсон
Место
РоссияМосква
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