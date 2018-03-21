Удивительное место: невеста лидера "Шахтера" восхитилась Россией - фотофакт

Невеста бразильского полузащитника "Шахтера" Тайсона, которая вместе с суженым отправилась в Москву на товарищеский матч Россия - Бразилия, не смогла сдержать эмоций после посещения Красной площади.
"Удивительное место", - подписала снимок у себя в Instagram Габриэла Матиас.
Габриэла Матиас
Габриэла Матиас
Габриэла Матиас
Габриэла Матиас
Габриэла Матиас
Габриэла Матиас
Напомним, что ранее Тайсон получил предложение от Федерации футбола Украины сменить гражданство и выступать за сборную Украины. Конкретный интерес к футболисту в личной встрече озвучил спортивный директор национальных сборных Евгений Красников.
Позже бразилец заявил, что не будет выступать за сборную Украины, несмотря на желание одеть желто-синюю футболку.