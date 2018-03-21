Удивительное место: невеста лидера "Шахтера" восхитилась Россией - фотофакт

Невеста бразильского полузащитника "Шахтера" Тайсона, которая вместе с суженым отправилась в Москву на товарищеский матч Россия - Бразилия, не смогла сдержать эмоций после посещения Красной площади.

"Удивительное место", - подписала снимок у себя в Instagram Габриэла Матиас.

Габриэла Матиас Instagram

Габриэла Матиас Instagram

Габриэла Матиас Instagram

Габриэла Матиас Instagram

Габриэла Матиас Instagram

Габриэла Матиас Instagram

Напомним, что ранее Тайсон получил предложение от Федерации футбола Украины сменить гражданство и выступать за сборную Украины. Конкретный интерес к футболисту в личной встрече озвучил спортивный директор национальных сборных Евгений Красников.

Позже бразилец заявил, что не будет выступать за сборную Украины, несмотря на желание одеть желто-синюю футболку.