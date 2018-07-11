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Чемпионат мира 2018
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Убрать Вуко: ФИФА смеется над лозунгом "футбол вне политики"

2.1тЧитать новость на украинском

Давайте уточним сразу: данная ситуация с Видой-Вукоевичем и Хорватией-ФИФА - чисто политическая, и никакая другая. Никаких "просто привет украинским друзьям", "лишь благодарность Украине" и наказаниями за неспортивные нарушения.

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В России пускай и не все это понимают, но прекрасно чувствуют - от этого у "восточных соседей" так "бомбит и подгорает" в последние дни. Но, по большому счету, ситуация читалась. А когда Хорватия выиграла серию пенальти у России, все сошлось просто идеально - подобного инцидента было не избежать.

Вида мог благодарить кого и сколько угодно, но политический контекст прямо светится

Что-то подобное можно было спрогнозировать и ранее. Взглянем на политические расклады: Хорватия имеет неплохие отношения с Украиной, но в давних контрах с Сербией, которая в свою очередь заодно с Россией. Дальше Хорватия едет на чемпионат мира в Россию и в напряженном матче прихлопывает россиян (и не просто в группе, а в плей-офф). Всплеск эмоций у хорватов был неминуем. Вопрос был лишь в том, смогут ли в сборной Хорватии удержать этот всплеск. Не смогли.

Но как бы ни радовались хорваты, а всей заварухи не случилось бы, не будь у "Клетчатых" этого парня - Домагоя Виды. Довольно откровенный и резкий парень немало поиграл в Динамо, всегда шел на прямоту и в чем-то ознакомлен с ситуацией на востоке Украины. Нельзя сказать, что Вида - "без тормозов". Но в этом случае, как говорится, "сошлись все звезды".

Огнен Вукоевич (слева) и Домагой Вида

Много о поступке Виды не будем - что сказал, то сказал, видео не даст соврать. Позже Вида, конечно же, заявит, что все это - больше шутка, и он не хотел никого задеть. И что здесь не было политического контекста. Но эти слова надо пропустить мимо ушей - чисто формальность во избежание серьезных санкций для себя и команды. Не бывает такого совпадения, чтобы все получилось случайно вот так и в такой момент.

Конечно, стоит поверить и самому Виде - он наверняка и друзей поблагодарил, и всех украинских болельщиков за поддержку. Но в такой форме и в такой момент - политический контекст просто светится. Человек из несоюзной для России страны патриотическим (для украинцев) приветствием выразил поддержку Украине как раз после победы над россиянами - что это, как не эпизод неспортивного политического противостояния.

И нечего тут стесняться - футбол уже давно стал частью политики.

ФИФА не могла сейчас наказать Виду и сборную Хорватии - слишком громким вышел бы прецедент. А Вукоевича - как раз

Все прошло бы гораздо легче, если бы не ФИФА, в который раз показавшая свое политическое лицо. Если бы ФИФА отреагировала лишь стандартным предупреждением и быстро перевела внимание на другие вещи, видовская "Слава Украине" прошумела бы гораздо тише. Но, скорее всего, в делах такого типа (которое, тем более, задевают Россию) ФИФА уже не может лично принимать решения - указания идут с верхов, над которыми стоят свои верхи и интересы.

На фоне массовой (иначе это и не назовешь) истерии в России по поводу хорватского видео становится понятно, что хорошо бы кого-то наказать. Самого Виду и всю сборную Хорватии особенно не покараешь - она скоро сыграет в полуфинале ЧМ, внимание к ней повышенное, а ситуация и так довольно напряженная. Возник бы огромный прецедент, которым бы ФИФА себя окончательно дискредитировала и надолго бы получила ярлык "прогнулись по Путина".

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Тем более, сама хорватская федерация сразу начала максимально скрашивать инцидент - пошли извинения, "правильные" комментарии и признание ролика Виды "спорным". И это единственная объективная реакция для хорватов - в ином случае Хорватия наверняка имела бы огромные проблемы с судейством в полуфинале.

Но наказать кого-то надо, и тут все взгляды сходятся на Огнене Вукоевиче. Идеальная кандидатура! Не игрок, не один из основных тренеров, был вместе с Видой на видео. Правда, "Слава Украине" не кричал (а лишь передал привет "Динамо", где работает на постоянной основе), но это уже детали. Жертва найдена.

Огнен Вукоевич в футболке "Динамо"

Фото Getty Images

Решение принимается за день и бесповоротно - Вукоевича, хорошо работающего в сборной (вряд ли Огнена взяли "туристом" в сборной на ЧМ), сразу увольняют со сборной. Не просто отчисляют до конца ЧМ или т.п., а увольняют с концами. Затем Вукоевич сразу извиняется, принимает штраф (на 15 тыс. долларов стала богаче ФИФА, которая также аннулировала аккредитацию Огнена на ЧМ) и покидает расположение "Клетчатых". Виновный наказан.

Вукоевич и Вида не совершили поступок, который мог бы считаться нарушением. Но ФИФА наказывает одного из них по всей строгости

Но все прекрасно понимают, что никакой он не виновный. Если уж и определять виноватого, то здесь более подходит все же Вида (он больше фигурирует на видео, говорит ключевые слова). Вукоевич же стал просто фигурой шахматной доски, которой пожертвовали ради меньшего зла и больших перспектив. Ход мысли хорватской федерации логичен - лучше сейчас пожертвовать не самым важным работником сборной, чем получить дисквалификацию на два матча для Виды и проблемы на ЧМ. Жаль другое - Хорватия не заступилась за своего бойца и дрогнула под натиском перспектив и ФИФА.

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Ну а ФИФА снова показала свою суть, прогибаясь под политические интересы. Да, ФИФА не имела особых оснований наказывать Виду и Вукоевича. Ни футболист, ни функционер не совершили поступок, который может считаться нарушением Устава ФИФА и регламента чемпионата мира. Также стоит отметить, что лозунг "Слава Украине" не запрещен самой ФИФА и не несет никаких "анти-" настроев. Ну и ко всему - произойди подобное не с Россией и Украиной, все наверняка отделались бы предупреждениями (как немного ранее швейцарцы Шакири и Джака за "албанских орлов" в матче с Сербией).

Но ФИФА решила "по всей строгости" (наверняка и Виду наказали бы дисквалификацией, если бы Хорватия уже вылетела с ЧМ). Ведь уж слишком ценна дружба и поддержка "газового спонсора", чтобы разбираться и адекватно относиться к другим.

"Футбол вне политики" - еще порой слышится в наших медиа-просторах. Жалкие отголоски мечты - все хотят, чтобы так было, но все понимают, что обстановка уже давно не та. Футбол на мировом уровне - это большие деньги, а большие деньги так или иначе упираются в политику. Тем более, когда твой основной спонсор - "Газпром".

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Автор
Максим СухенкоМаксим Сухенко
Тема
Чемпионат мира 2018
Персоны
Огнен ВукоевичДомагой Вида
Объекты
ФИФАсборная Хорватии по футболусборная России по футболуФК Динамо КиевГазпром
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