У Зеленского хотят сделать министром легенду "Динамо"

Экс-голкипер киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский может стать руководителем Государственного агентства спорта под управлением Министерства культуры.

Как сообщает Украинская правда, в Офисе президента хотят разделить Министерство культуры, молодежи и спорта на две отдельных структуры – министерство культуры и министерство молодежи и спорта. Из-за начала подготовки к Олимпиаде-2020 возникают проблемы с созданием новой структуры, поскольку это может остановить этот процесс.

Министерство культуры, молодежи и спорта Новини Полтавщини

Наиболее вероятным развитием событий станет снятие с нынешнего главы министерства Владимира Бородянского обязанностей по курированию всех вопросов, касающихся молодежи и спорта, и создание Госагентства спорта в сфере управления Минкульта.

Одним из кандидатов на этот пост является легенда "Динамо", который сейчас работает помощником главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, Александр Шовковский поделился мнением о президенте Украины Владимире Зеленском.

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