Ориана Сабатини, девушка форварда "Ювентуса" Пауло Дибалы, рассказала, что спортсмен вновь сдал положительный тест на коронавирус.

Пауло Дибала и Ориана Сабатини

"21 марта мы сдали тест с моим парнем, он оказался положительным. Три дня назад они сделали еще один, который дал отрицательный результат, но был еще и третий, который оказался положительным. У меня все еще есть коронавирус. Я не знаю, как это работает, а также почему он показал одно, а потом другое", – рассказала Сабатини у себя в сторис.

Ранее Дибала сообщил, что он и его девушка Ориана заразились COVID-19. Футболист отметил, что пара находится в идеальных условиях.

Дибала является самым дорогим футболистом чемпионата Италии по версии Transfermarkt. Его рыночная цена составляет 90 миллионов евро. В текущем сезоне нападающий принял участие в 34 матчах, забив 13 мячей.

Ранее COVID-19 выявили у одноклубников Дибалы — Даниэле Ругани и Блеза Матюиди. После этого члены "Ювентуса" были помещены на карантин. При этом нападающий туринцев Гонсало Игуаин, а затем супруга форварда Криштиану Роналду нарушили условия самоизоляции, за что были подвергнуты критике.

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