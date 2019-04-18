"У нас война!" Экс-голкипер "Динамо" резко высказался о России

Бывший голкипер киевского "Динамо" Артем Кичак, ныне защищающий цвета венгерского МТК, резко высказался о военном конфликте Украины с Россией.

Артем Кичак football.ua

"Я считаю, что у нас война с Россией. Россия – агрессор для нас. Как вести себя с людьми, которые поддерживают Россию? Тяжело общаться с такими людьми. Ты же понимаешь, какая идет пропаганда в России. Если человек погруз в этой пропаганде, то сложно. Я бы туда не поехал. Знаю, что эта страна – агрессор для моей страны. Пока не закончится война, не поеду. Каждый решает для себя, как правильно. Нельзя судить. Это очень глубокий вопрос", - цитирует Кичака Tribuna.com.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинский футболист красноярского "Енисея" Олег Данченко, права на которого принадлежат донецкому "Шахтеру", не считает Россию страну-агрессором.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!