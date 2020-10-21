Тюрама не пускали на стадион без паспорта: он прошел, показав фото из интернета
Нападающий "Боруссия" Менхенгладбах Маркус Тюрам был остановлен охранником около итальянского стадиона "Джузеппе Меацца" перед игрой с местным "Интером". У сына легендарного футболиста сборной Франции Лилиана Тюрама потребовали документ, удостоверяющий личность.
Тюрам-младший убрал с лица защитную маску, однако это не решило проблему. Тогда 23-летний игрок, воспользовавшись смартфоном, нашел в интернете свое фото и предъявил охраннику. Этого оказалось достаточно для допуска на стадион.
Gladbach’s @MarcusThuram was asked to provide some identification.— B/R Football (@brfootball) October 21, 2020
So he Googled himself 😂
(via @borussia_en) pic.twitter.com/fYWh3WsjuP
Напомним, что "Боруссия" Менхенгладбах и "Интер" являются соперниками "Шахтера" по группе B Лиги чемпионов.
В Мадриде "горняки" проводят напряженный матч против "Реала".