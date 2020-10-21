Тюрама не пускали на стадион без паспорта: он прошел, показав фото из интернета

Нападающий "Боруссия" Менхенгладбах Маркус Тюрам был остановлен охранником около итальянского стадиона "Джузеппе Меацца" перед игрой с местным "Интером". У сына легендарного футболиста сборной Франции Лилиана Тюрама потребовали документ, удостоверяющий личность.

Тюрам-младший убрал с лица защитную маску, однако это не решило проблему. Тогда 23-летний игрок, воспользовавшись смартфоном, нашел в интернете свое фото и предъявил охраннику. Этого оказалось достаточно для допуска на стадион.

Напомним, что "Боруссия" Менхенгладбах и "Интер" являются соперниками "Шахтера" по группе B Лиги чемпионов.

В Мадриде "горняки" проводят напряженный матч против "Реала".