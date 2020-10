Тюрама не пускали на стадион без паспорта: он прошел, показав фото из интернета

Нападающий "Боруссия" Менхенгладбах Маркус Тюрам был остановлен охранником около итальянского стадиона "Джузеппе Меацца" перед игрой с местным "Интером". У сына легендарного футболиста сборной Франции Лилиана Тюрама потребовали документ, удостоверяющий личность.

Тюрам-младший убрал с лица защитную маску, однако это не решило проблему. Тогда 23-летний игрок, воспользовавшись смартфоном, нашел в интернете свое фото и предъявил охраннику. Этого оказалось достаточно для допуска на стадион.

Gladbach’s @MarcusThuram was asked to provide some identification.



So he Googled himself 😂



(via @borussia_en) pic.twitter.com/fYWh3WsjuP