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Тысячи смертей: в Катаре грандиозный скандал, связанный с подготовкой к ЧМ-2022

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На строительстве стадионов к предстоящему в Катаре Чемпионата мира по футболу-2022 , погибли не менее 1400 строителей из Непала.

Такая чудовищная цифра была озвучена в документальном фильме немецкой телекомпании WDR, в котором рассказывается о невыносимом положении рабочих, живущих в ужасных условиях и каждый день рискующих своей жизнью, строя арены для будущего мундиаля. Представитель Министерства труда Нараян Рагми и правительство страны подтвердили факт гибели строителей из Непала, сообщает Arab News.

Ради таких стадионов гибнут рабочие из Непала

Ради таких стадионов гибнут рабочие из Непала

"У меня пока нет информации о документальном фильме. Но то, что многие непальские рабочие погибли в Катаре, это правда. С тех пор, как мы начали отправлять наших работников в Катар, некоторые люди погибли. Я не уверен, является ли верной цифра в 1400 человек. Должен уточнить это с властями, которые связаны с проблемой", — сказал Рагми.

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Отмечается, что семьи погибших рабочих сообщили WDR, что не получили никакой компенсации от Катара.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году с 21 ноября по 18 декабря на восьми стадионах, которые в стране строятся "с нуля". Жеребьевка отборочного турнира к ЧМ-2022 пройдет в 2019 году, финального – в апреле 2022-го. Матч-открытие запланирован на 21 ноября, финал – на 18 декабря.

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Тема
ЧМ-2022
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кирик вадим
кирик вадим
Удивили ) 50 тыс корейцев с КНДР работали на стройках чм18 вна расее, при этом 80% заработка отчислялось прямо в КНДР, государству
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Кандаков Андрей
Кандаков Андрей
Украинец Сергей, а ты совсем разницы между Кореей (КНДР) и Китаем (КНР) не видишь? В школе ещё географии не было? Я уже не говорю о том, откуда бы в России взяться такому количеству строителей их Кореи, да и зачем их столько.
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Украинец Сергей
Украинец Сергей
кирик вадим,вряд-ли эти китайцы вернулись домой,половина погибла на стройках РОАссии,вторая часть,что выжила, осталась на второй родине для кндровцев,РОАссии.
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