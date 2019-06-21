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"Ты – "хохол": лидер сборной Украины U-20 сделал откровенное заявление

2.6тЧитать материал на украинском

Лидер молодежной сборной Украины по футболу Ефим Конопля рассказал, что в команде всегда царила великолепная атмосфера.

Победитель чемпионата мира U-20 заявил, что игроки между собой никогда не делились по клубному признаку.

"Никогда никакой напряженки не было, никаких разговоров на тему: ты – из "Динамо", я – из "Шахтера", ты – "хохол", я – "крот". Все пацаны – честные и чистые. Поэтому, конечно, много хороших слов на прощальном банкете говорили, как горды друг другом, как жалко расставаться", – приводит слова футболиста "Шахтера" издание "Сегодня".

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"Ты – "хохол": лидер сборной Украины U-20 сделал откровенное заявление

ФФУ

Как сообщал OBOZREVATEL, Ефим Конопля жестко прошелся по футболистам сборной Италии U-20, рассказав об их провокациях в полуфинале чемпионата мира.

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Тег
Молодежная сборная Украины по футболу
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