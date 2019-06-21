Лидер молодежной сборной Украины по футболу Ефим Конопля рассказал, что в команде всегда царила великолепная атмосфера.

Победитель чемпионата мира U-20 заявил, что игроки между собой никогда не делились по клубному признаку.

"Никогда никакой напряженки не было, никаких разговоров на тему: ты – из "Динамо", я – из "Шахтера", ты – "хохол", я – "крот". Все пацаны – честные и чистые. Поэтому, конечно, много хороших слов на прощальном банкете говорили, как горды друг другом, как жалко расставаться", – приводит слова футболиста "Шахтера" издание "Сегодня".

ФФУ

Как сообщал OBOZREVATEL, Ефим Конопля жестко прошелся по футболистам сборной Италии U-20, рассказав об их провокациях в полуфинале чемпионата мира.

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