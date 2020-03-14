Тур УПЛ назвали "порнухой жесткого и омерзительного типа с извращениями"

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков считает, что ФФУ зря не отменила 23-й тур чемпионата Украины в Премьер-лиге.

"Объясните мне одну вещь: 23-й тур УПЛ на кой хрен сдался? Я бы понял, если бы там билеты люди продали, пришлось бы деньги возвращать. Нет, деньги за билеты никто не возвращает, а что матчи пройдут без зрителей, было известно давно. Повторяю: во вторник нам объявят благополучно, что соревнования останавливаются. И вот эта порнография с закрытыми трибунами и с игрой "в пустой ванной"... Футбол без зрителей – не футбол, это порнуха. Причем порнуха жесткого и омерзительного типа с извращениями", – сказал Франков у себя на канале в Youtube.

Напомним, что по решению ФФУ 23-й тур проходит без зрителей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине розыгрыш мужского и женского чемпионата страны по баскетболу был досрочно остановлен из-за эпидемии коронавируса.

Такое решение было принято на Исполкоме ФБУ в четверг, 12 марта, после того, как Кабинет министров ввел карантин по всей стране.

Президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что досрочное завершение первенства является целесообразным решением, поскольку нет гарантий, что карантин в Украине закончится 3 апреля.

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