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''Требуется операция'': "Динамо" потеряло ключевого игрока перед матчами Лиги Европы

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Форвард киевского "Динамо" Артем Беседин может пропустить старт весенней части чемпионата Украины, а также матчи Лиги Европы. Нападающему сборной Украины может понадобиться операция.

"У Артема Беседина возникла проблема с голеностопом. Не исключено, что потребуется операция. В этом случае восстановление займет три-четыре месяца..." - приводит слова президента киевского "Динамо" Игоря Суркиса заместитель главного редактора "Спорт-Экспресс" Дмитрий Ильченко.

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Таким образом форвард столичного клуба не сможет принять участие в матчах против "Олимпиакоса" в плеф-офф Лиги Европы, которые состоятся 14 и 21 февраля в Греции и Украине соответственно.

Напомним, что Беседин пропустил большую часть сезона из-за повреждения икроножной мышцы, которое футболист получил во время матча квалификации Лиги чемпионов против амстердамского "Аякса".

Артем Беседин

Артем Беседин

ФК Динамо Киев

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" может подписать испанского форварда голландского клуба "Виллем II" Франа Соля. Трансфер нападающего обойдется столичному клубу в 3,5 млн евро.

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