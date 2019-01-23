Требования Коноплянки сорвали его трансфер

Трансфер украинского полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки в турецкий "Бешикташа" сорвался из-за завышенных финансовых требований футболиста.

Как сообщает издание Haber 1903, игрок сборной Украины требовал зарплату в размере 4,5 миллионов евро за сезон. Стамбульский клуб оказался не готов к финансовым требованиям 29-летнего украинца и был вынужден отказаться от его покупки.

Ранее "Бешикташ" продал Райана Бабеля, который получал 2,1 миллиона евро за сезон. Освободившуюся позицию и планировалось закрыть Коноплянкой.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер "Шальке" больше не рассчитывает на Евгения Коноплянку. Украинский футболист попал в немилость после того, как вместе со своими партнерами по команде отпраздновал выход в плей-офф Лиги чемпионов в ночном клубе и вернулся домой под утро.

Позже появилась информация об интересе "Бешикташа" к полузащитнику сборной Украины. Турецкие фанаты забросали Коноплянку комментариями в Instagram, с просьбой перейти в их клуб.

19 января стало известно, что Коноплянка не перейдет в "Бешикташ". Наставник турецкого клуба Шенол Гюнеш наложил вето на трансфер украинца.

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