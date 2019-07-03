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Тимощука хотят арестовать: что происходит и чего ожидать

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Нефутбольная история Анатолия Тимощука очень отличается от его футбольной карьеры. Если на поле у экс-футболиста ряд больших достижений, то в семейной жизни - сплошной драматизм и негатив.

Еще с первой половины 2010-х (точную дату определить фактически невозможно) Тимощук не живет со своей семьей, начав разводный процесс со женой Надеждой (девичья фамилия - Навроцкая). Процесс уже несколько лет вяло протекает в судебных инстанциях Украины и Германии, но недавно Навроцкая дала новый "залп" - по словам Надежды, власти Германии завели на Тимощука два криминальных дела (по статьям "мошенничество" и "неуплата алиментов"). И дальше, в случае появления Анатолия в Германии, украинца ждут большие неприятности.

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OBOZREVATEL восстанавливает всю цепочку, приведшую Тимощука к такому положению вещей, и прогнозирует дальнейшее развитие истории, где до финала еще очень далеко.

С чего все началось?

Анатолий Тимощук и Надежда Навроцкая прожили в браке около 15-ти лет, имея двух дочерей (дети появились у супругов во время игры Тимощука в немецкой "Баварии"). Но в 2014-2015 гг. стала появляться информация, что супруги больше не живут вместе и намерены развестись.

Впрочем, по словам Надежды, Анатолий постоянно врет о сроках их расставания с целью избежать дележа имущества и финансовых активов. Тимощук утверждает на судебных заседаниях, что пара не живет вместе с 2013-го. Хотя сама Навроцкая рассказывает, что еще в 2015-м вместе с детьми большую часть времени были с Анатолием в Санкт-Петербурге во время его игры за "Зенит", но жили на два дома (второй - в Германии).

Анатолий Тимощук в роли одного из тренеров "Зенита"

Анатолий Тимощук в роли одного из тренеров "Зенита"

Поэтому в любом случае ясно одно - в этой истории очень много вранья с целью личных выгод и затягивания судебного процесса.

Дальше Навроцкая утверждает, что Тимощук многие годы до этого жил двойной жизнью и был в связи со своей любовницей, россиянкой Анастасией Климовой. Своим же дочерям футболист фактически не уделяет внимания, а также, по словам экс-жены, всеми силами не желает платить алименты.

На сегодняшний день Навроцкая с детьми проживают в Мюнхене, а Тимощук живет в Санкт-Петербурге и работает в тренерском штабе местного "Зенита".

Что привело к яростному конфликту?

В первую очередь, классический сценарий - одна из сторон явно врет. Показательный пример - разногласие в датах совместной жизни. Также свидетельства и мнения расходятся в отношении денег и нескольких встреч Анатолия и Надежды. Навроцкая заявляет, что футболист прячет свое состояние в России и отрицает наличие имущества и средств, чтобы не делится с экс-женой и детьми. Тимощук же когда-то заявил, что Навроцкая крала у него деньги.

Анатолий Тимощук с Надеждой Навроцкой и двумя дочерьми

Анатолий Тимощук с Надеждой Навроцкой и двумя дочерьми

Фото из личного архива Надежды Навроцкой

Также "двойная игра" пошла в 2017 году, когда между Анатолием и Надеждой якобы произошел конфликт с физическим насилием. По словам Навроцкой, после того, как Тимощук наседал на нее и в результате толкнул, футболист сам признался немецкой полиции в содеянном и подписал протокол для прокуратуры. Но позже стало известно, что Тимощук с юристами отправился в немецкий семейный суд с заявлением, что Надежда сама набросилась на него и душила…

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Из-за длительного ведения дела в судовых инстанциях двух стран - Украины и Германии, процесс запутался в настоящий клубок. И пока этот "клубок" не в состоянии распутать даже педантичная немецкая судовая система наивысшего уровня. К тому же, сам Тимощук, по всем сведениям, является не на каждое заседания суда, проживая в другой стране.

Причем здесь "Зенит" и Анастасия Климова?

В интервью Навроцкой немало отсылок к некой Анастасии Климовой, с которой связывают Тимощука. По словам жены, именно с Климовой Анатолий вел тайную жизнь и даже дарил ей и Надежде одинаковые подарки. Позже образовалась версия об афере - Климова "запудрила" Тимощуку голову и просто использует украинца для своей личной выгоды.

Анатолий действительно был не раз замечен вместе с Климовой и, по разной информации, совместно с ней владеет активами в России. И все бы ничего, но Климова постоянно фигурирует в российских политических кругах (раньше - партия "Единая Россия", позже - партия "Справедливая Россия"). Также Климова является близкой подругой жены футболиста Андрея Аршавина, которая в свое время попала в скандал с угрозами, представляясь работником ФСБ.

Анатолий Тимощук вместе с Анастасией Климовой и ее дочерью на одном из светских мероприятий

Анатолий Тимощук вместе с Анастасией Климовой и ее дочерью на одном из светских мероприятий

В целом, не остается сомнений, что Климова - не просто предприниматель и активная женщина, а фигура с определенным политическим влиянием, отлично использующая круг общения в "Зените" и Санкт-Петербурге. И минимум несколько лет она представляет интересы Анатолия Тимощука в судовом процессе с Навроцкой.

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Почему немецкий суд завел именно криминальные дела?

Судовой процесс развода Тимощуков длится несколько лет и уже подкреплен рядом действий со стороны обеих сторон, в том числе и отказом Тимощука платить алименты и садится за стол переговоров. К тому же, по словам Навроцкой, ей удалось доказать ряд эпизодов с неправдивыми показаниями Тимощука.

В совокупности это стало основанием для возбуждения немецкой прокуратурой двух дел криминального характера - за мошенничество и уклонение от уплаты алиментов. Так Тимощук в Германии постепенно из героя "Баварии" начала 2010-х превращается в преступника. Вполне вероятно, что теперь при появлении Анатолия на немецкой земле ждет непосредственная встреча с полицией и минимум допрос по двум делам.

Славные дни триумфов Анатолия Тимощука в мюнхенской "Баварии" уже давно позади

Славные дни триумфов Анатолия Тимощука в мюнхенской "Баварии" уже давно позади

Кто реально прав, а кто - виноват?

Свидетельства и показания двух сторон в некоторых случаях отличаются настолько, что даже немецкие следователи и судьи не могут определить истину. По словам Навроцкой, Тимощук постоянно врет и вместе со своим адвокатом выстроил целую систему лживых показаний. Сам же Анатолий несколько раз отказывался предметно говорить о разводе со своей женой, ограничиваясь лишь размытыми репликами.

Но в целом ситуация выглядит не в пользу Тимощука. После завершения карьеры футболиста Анатолий почти абстрагировался от Украины и сосредоточился на работе в России. Экс-игрок фактически не приезжает в родной Луцк, а Тимощуки-старшие ранее сами летали к сыну в гости, когда тот еще играл в Казахстане за "Кайрат".

Анатолий Тимощук вместе со своим отцом Александром Ивановичем перед финалом Лиги чемпионов 2015 в Берлине

Анатолий Тимощук вместе со своим отцом Александром Ивановичем перед финалом Лиги чемпионов 2015 в Берлине

www.ukrainefootball.net

После этого была полная концентрация на работе в "Зените", георгиевские ленты на параде 9 мая, ведения бизнеса в России, а также полное исчезновение из публичного пространства Украины и каких-либо мнений о войне на Донбассе. Конечно, в Украине во многом тоже абстрагировались от осевшего "по ту сторону" Тимощука. Но если тот же Александр Зинченко пока успешно балансирует между статусом "звезда сборной Украины" и поездками в Москву, то Тимощук полностью перебрался на российскую "чашу весов".

Учитывая связь с Климовой (у которой также есть дочь от первого брака) и отстранение от прошлой жизни, вполне объяснимо поведение Тимощука и в отношении Навроцкой с детьми. Тем более, если дело касается деления имущества и финансовых активов, которые за время футбольной карьеры высшего уровня достигли очень внушительных размеров.

Последний матч Тимощука за сборную Украины - против Польши на Евро-2016

Последний матч Тимощука за сборную Украины - против Польши на Евро-2016

Чем все это кончится?

Новым затягиванием дела и, вполне вероятно, безнаказанностью кого-либо. Пока Тимощук живет и работает в России, ни власти в Германии, ни Навроцкая не смогут принудить его к реальным действиям. Находясь в России, Тимощук прочно засел за условным "забором" от каких-либо санкций, а Германия даже при желании не сможет потребовать от россиян посодействовать к привлечению Тимощука к судовому процессу (Тимощука, который даже не является гражданином России).

Да, в Германии Анатолия уже ждут два криминальных дела. Но экс-футболиста сейчас ничего не обязывает появляться в этой стране, судовой процесс никак не влияет на его работу и жизнь в России, а при надобности юристы Тимощука наверняка добьются въезда украинца в Германию без задержания, лишь с сотрудничеством со следствием. А это очередные судебные заседания, разбирательства и долгие юридические тяжбы.

Анатолий Тимощук во время медосмотра в "Зените"

Анатолий Тимощук во время медосмотра в "Зените"

fc-zenit.ru

Даже если Навроцкая не будет сдаваться, вполне вероятный сценарий, когда еще несколько лет (5 и более) в этом процессе не произойдет сдвигов, и немецкое законодательство не сможет помочь ей в исках к Тимощуку. Дела постепенно "сойдут на нет", Анатолий продолжит жить в России в своем мире, а прошлая личная жизнь когда-то одного из лучших украинских игроков будет полностью перечеркнута как им, так и самой Навроцкой.

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Автор
Максим СухенкоМаксим Сухенко
Темы
украинцы за границейчемпионат России
Персоны
Анатолий ТимощукНадежда Навроцкая
Теги
ФК ЗенитФК ШахтерФК БаварияГосударственная Дума Россииукраинцы в ГерманииразводФСБФК Кайрат
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М Денис
М Денис
Що це таке - "судновий процес"?
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