Суркис назвал виновных в неудачах "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис назвал виновных в последних неудачах команды под руководством Алексея Михайличенко и рассказал, какую задачу он поставил перед экс-тренером Александром Хацкевичем.

"Я виноват, селекция виновата в его лице, он (Михайличенко – Ред.) ее возглавлял. Списывать можно легко сейчас все на Хацкевича, но я не могу. У меня была перед ним поставлена задача – доверие нашей талантливой молодежи. И он с этой задачей постепенно справлялся, но это были полумеры – то выпустит, то не доверит. Я знаю, что такой талантливой молодежи, как сейчас, в "Динамо" не было за последние 30 лет, что мы здесь находимся. Надо ее раскрыть, надо ее доверить. Сумеет ли этот штаб это сделать? Я вам не могу сегодня ответить на этот вопрос", – сказал Суркис-младший в интервью на YouTube-канале "ТаТоТаке".

Президент киевлян также заявил, что никогда не звонил главному тренеру и не говорил ему, какого футболиста нужно ставить в состав.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Игорь Суркис назвал условия увольнения Алексея Михайличенко.