Суперкубок-2018: в Одессе планируется аншлаг на матче "Шахтер" - "Динамо"

На матч "Шахтер" - "Динамо" за Суперкубок Украины, который состоится 21 июля на стадионе "Черноморец" в Одессе, проданы почти все билеты. Поединок можно будет увидеть в прямом эфире на общенациональном канале "Украина". Начало - в 21:00.

Согласно информации сайтов по продаже билетов, на матч доступны для покупки около сотни пропусков. Из них половина в ценой категории 250-300 гривен, и половина категории VIP по цене 500-1700 гривен.

Скриншот с сайта supercup.esport.in.ua

Скриншот с сайта tickethunt.net

Напомним, что часть болельщиков посетит матч по квотам обеих клубов. Для фанатов "Динамо" на стадионе будет выделен 5 сектор (стоимость билета 90 гривен), для "горняков" билеты продаются в три сектора по цене 60-90 гривен.

Несмотря на то, что фактически не осталось свободных тикетов, по городу курсируют автомобили с эффектными девушками и громкой музыкой, которые призваны прорекламировать поединок.

Известно, что донецкая команда уже прибыла в Одессу, представ в новом сезоне в необычном образе - и тренеры, и футболисты были одеты в черные классические костюмы и белые кроссовки. Этот имидж футболисты использовали для внутренних матчей впервые. Скорее всего, команда остановилась в отеле Bristol - именно там был замечен клубный автобус.

Несмотря на то, что в Одессе кроме Суперкубка проходит и 9-й Одесский Международный кинофестиваль, в хостелах и гостиницах еще есть свободные места. Хотя их количество ограничено. Переночевать в спальне на несколько человек можно от 210 грн., есть места и в отелях, которые расположены не более 10 км от центра - цены за ночь стартуют от 1100 грн.

Скриншот с сайта booking.com

Скриншот с сайта booking.com

Как сообщал OBOZREVATEL, матч за Суперкубок состоится на стадионе "Черноморец" (Одесса). Начало трансляции в 21-00, перед началом игры споет рэпер Серега.