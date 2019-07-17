Ставшего россиянином украинского футболиста затравили за "жуткую правду" про войну на Донбассе

Экс-украинский футболист Эдуард Мор, который родился в Донецкой области, но в 1999-м сменил гражданство на российское, заявил, что на востоке Украины нет и не было войны с Россией.

"Я с Донбасса, вырос в Донецкой области. У меня там родственники остались. Постоянно пишут. Как таковой войны не было, последние пару лет стало тише. Когда все начиналось, много было беспредела. Когда первая волна была, приходили бойцы, могли зайти в любую квартиру. К моим родственникам, слава богу, не заходили, но к соседям — да. Брали технику силой. Знаю, что первое время вагонами и "КАМАЗами" все что могли везли на запад Украины. Мародерство было открытым. Они забирали все, что можно было забрать", - сказал Мор в интервью "Sportbox".

Футболист рассказал про "страшный" случай на Донбассе.

"Знаю про случай, произошедший в Северодонецке прямо возле дома, где я жил. Гуляли эти беспредельщики в кафе, вышел хозяин заведения и попросил, чтобы они счет оплатили. Пригрозил, что милицию вызовет. А они ему пулю в лоб пустили. На ровном месте. Такие вещи были. Последние два года поменьше стало. Но все равно ничего хорошего. Бойцы приезжали, занимались мародерством. Причем они все это делали на территориях, подконтрольных Украине. Были наделены такой властью, что никому не пожалуешься", — подытожил Мор.

В комментариях болельщики высказали все, что думают о "правде", рассказанной экс-спартаковцем.

"Не хватает только слов про русскоговорящих младенцев, которых распинали", - стебутся юзеры.

(с)Tribuna.com

(с)Tribuna.com

(с)Tribuna.com

(с)Tribuna.com

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мор , поигравший в Украине за луганскую "Зарю", луцкую "Волынь" и "Химик" из Северодонецка, с ужасом вспомнил о договорных матчах, в которых ему пришлось участвовать.

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