Где смотреть ЧМ-2018: расписание трансляций всех матчей

Телеканал "Интер" опубликовал полное расписание трансляций матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.
Без малого все противостояния группового этапа покажет телеканал "Интер" и лишь восемь из 48 пришлось на эфирную сетку телеканала НТН. Все игры мундиаля будут показаны в прямом эфире. Вашему вниманию полная эфирная сетка ЧМ-2018 на украинском ТВ.
|Дата / День
|Время
Киев
|Матч
|Группа
|Канал
|Город
|Местное
время
|Время
GMT
|Время
CET
|ЧМ-2018. ГРУППОВОЙ ЭТАП
|14/06
|ЧТ
|18:00
|РФ - С.Аравия
|А
|ИНТЕР
|Москва
|18:00
|15:00
|17:00
|15/06
|ПТ
|15:00
|Египет - Уругвай
|А
|ИНТЕР
|Екатеринбург
|17:00
|12:00
|14:00
|15/06
|ПТ
|18:00
|Марокко - Иран
|В
|ИНТЕР
|С.-Петербург
|18:00
|15:00
|17:00
|15/06
|ПТ
|21:00
|Португалия - Испания
|В
|ИНТЕР
|Сочи
|21:00
|18:00
|20:00
|16/06
|СБ
|13:00
|Франция - Австралия
|С
|ИНТЕР
|Казань
|13:00
|10:00
|12:00
|16/06
|СБ
|16:00
|Аргентина - Исландия
|D
|ИНТЕР
|Москва
|16:00
|13:00
|15:00
|16/06
|СБ
|19:00
|Перу - Дания
|С
|ИНТЕР
|Саранск
|19:00
|16:00
|18:00
|16/06
|СБ
|22:00
|Хорватия - Нигерия
|D
|ИНТЕР
|Калининград
|21:00
|19:00
|21:00
|17/06
|ВС
|15:00
|Коста-Рика - Сербия
|Е
|ИНТЕР
|Самара
|16:00
|12:00
|14:00
|17/06
|ВС
|18:00
|Германия - Мексика
|F
|ИНТЕР
|Москва
|18:00
|15:00
|17:00
|17/06
|ВС
|21:00
|Бразилия - Швейцария
|Е
|ИНТЕР
|Ростов
|21:00
|18:00
|20:00
|18/06
|ПН
|15:00
|Швеция - Корея
|F
|ИНТЕР
|Н.Новгород
|15:00
|12:00
|14:00
|18/06
|ПН
|18:00
|Бельгия - Панама
|G
|ИНТЕР
|Сочи
|18:00
|15:00
|17:00
|18/06
|ПН
|21:00
|Тунис - Англия
|G
|ИНТЕР
|Волгоград
|21:00
|18:00
|20:00
|19/06
|ВТ
|15:00
|Колумбия - Япония
|Н
|ИНТЕР
|Саранск
|15:00
|12:00
|14:00
|19/06
|ВТ
|18:00
|Польша - Сенегал
|Н
|ИНТЕР
|Москва
|18:00
|15:00
|17:00
|19/06
|ВТ
|21:00
|РФ - Египет
|А
|ИНТЕР
|С.-Петербург
|21:00
|18:00
|20:00
|20/06
|СР
|15:00
|Португалия - Марокко
|В
|ИНТЕР
|Москва
|15:00
|12:00
|14:00
|20/06
|СР
|18:00
|Уругвай - С.Аравия
|А
|ИНТЕР
|Ростов
|18:00
|15:00
|17:00
|20/06
|СР
|21:00
|Иран - Испания
|В
|ИНТЕР
|Казань
|21:00
|18:00
|20:00
|21/06
|ЧТ
|15:00
|Дания - Австралия
|С
|ИНТЕР
|Самара
|16:00
|12:00
|14:00
|21/06
|ЧТ
|18:00
|Франция - Перу
|С
|ИНТЕР
|Екатеринбург
|20:00
|15:00
|17:00
|21/06
|ЧТ
|21:00
|Аргентина - Хорватия
|D
|ИНТЕР
|Н.Новгород
|21:00
|18:00
|20:00
|22/06
|ПТ
|15:00
|Бразилия - Коста-Рика
|E
|ИНТЕР
|С.-Петербург
|15:00
|12:00
|14:00
|22/06
|ПТ
|18:00
|Нигерия - Исландия
|D
|ИНТЕР
|Волгоград
|18:00
|15:00
|17:00
|22/06
|ПТ
|21:00
|Сербия - Швейцария
|E
|ИНТЕР
|Калининград
|20:00
|18:00
|20:00
|23/06
|СБ
|15:00
|Бельгия - Тунис
|G
|ИНТЕР
|Москва
|15:00
|12:00
|14:00
|23/06
|СБ
|18:00
|Корея - Мексика
|F
|ИНТЕР
|Ростов
|18:00
|15:00
|17:00
|23/06
|СБ
|21:00
|Германия - Швеция
|F
|ИНТЕР
|Сочи
|21:00
|18:00
|20:00
|24/06
|ВС
|15:00
|Англия - Панама
|G
|ИНТЕР
|Н.Новгород
|15:00
|12:00
|14:00
|24/06
|ВС
|18:00
|Япония - Сенегал
|H
|ИНТЕР
|Екатеринбург
|20:00
|15:00
|17:00
|24/06
|ВС
|21:00
|Польша - Колумбия
|H
|ИНТЕР
|Казань
|21:00
|18:00
|20:00
|25/06
|ПН
|17:00
|С.Аравия - Египет
|A
|НТН
|Волгоград
|17:00
|14:00
|16:00
|25/06
|ПН
|17:00
|Уругвай - РФ
|A
|ИНТЕР
|Самара
|18:00
|14:00
|16:00
|25/06
|ПН
|21:00
|Испания - Марокко
|B
|НТН
|Калининград
|20:00
|18:00
|20:00
|25/06
|ПН
|21:00
|Иран - Португалия
|B
|ИНТЕР
|Саранск
|21:00
|18:00
|20:00
|26/06
|ВТ
|17:00
|Дания - Франция
|C
|ИНТЕР
|Москва
|17:00
|14:00
|16:00
|26/06
|ВТ
|17:00
|Австралия - Перу
|C
|НТН
|Сочи
|17:00
|14:00
|16:00
|26/06
|ВТ
|21:00
|Нигерия - Аргентина
|D
|НТН
|С.-Петербург
|21:00
|18:00
|20:00
|26/06
|ВТ
|21:00
|Исландия - Хорватия
|D
|ИНТЕР
|Ростов
|21:00
|18:00
|20:00
|27/06
|СР
|17:00
|Корея - Германия
|F
|ИНТЕР
|Казань
|17:00
|14:00
|16:00
|27/06
|СР
|17:00
|Мексика - Швеция
|F
|НТН
|Екатеринбург
|19:00
|14:00
|16:00
|27/06
|СР
|21:00
|Сербия - Бразилия
|E
|ИНТЕР
|Москва
|21:00
|18:00
|20:00
|27/06
|СР
|21:00
|Швейцария - Коста-Рика
|E
|НТН
|Н.Новгород
|21:00
|18:00
|20:00
|28/06
|ЧТ
|17:00
|Япония - Польша
|H
|НТН
|Волгоград
|17:00
|14:00
|16:00
|28/06
|ЧТ
|17:00
|Сенегал - Колумбия
|H
|ИНТЕР
|Самара
|18:00
|14:00
|16:00
|28/06
|ЧТ
|21:00
|Англия - Бельгия
|G
|ИНТЕР
|Калининград
|20:00
|18:00
|20:00
|28/06
|ЧТ
|21:00
|Панама - Тунис
|G
|НТН
|Саранск
|21:00
|18:00
|20:00
|ЧМ-2018. ПЛЕЙ-ОФФ
|30/06
|СБ
|17:00
|C 1 - D 2
|1/8
|ИНТЕР
|Казань
|17:00
|14:00
|16:00
|30/06
|СБ
|21:00
|A 1 - B 2
|1/8
|ИНТЕР
|Сочи
|21:00
|18:00
|20:00
|1/07
|ВС
|17:00
|B 1 - A 2
|1/8
|ИНТЕР
|Москва
|17:00
|14:00
|16:00
|1/07
|ВС
|21:00
|D 1 - C 2
|1/8
|ИНТЕР
|Н.Новгород
|21:00
|18:00
|20:00
|2/07
|ПН
|17:00
|E 1 - F 2
|1/8
|ИНТЕР
|Самара
|18:00
|14:00
|16:00
|2/07
|ПН
|21:00
|G 1 - H 2
|1/8
|ИНТЕР
|Ростов
|21:00
|18:00
|20:00
|3/07
|ВТ
|17:00
|F 1 - E 2
|1/8
|ИНТЕР
|С.-Петербург
|17:00
|14:00
|16:00
|3/07
|ВТ
|21:00
|H 1 - G 2
|1/8
|ИНТЕР
|Москва
|21:00
|18:00
|20:00
|6/07
|ПТ
|17:00
|QF 1 - QF 2
|1/4
|ИНТЕР
|Н.Новгород
|17:00
|14:00
|16:00
|6/07
|ПТ
|21:00
|QF 3 - QF 4
|1/4
|ИНТЕР
|Казань
|21:00
|18:00
|20:00
|7/07
|СБ
|17:00
|QF 7 - QF 8
|1/4
|ИНТЕР
|Самара
|18:00
|14:00
|16:00
|7/07
|СБ
|21:00
|QF 5 - QF 6
|1/4
|ИНТЕР
|Сочи
|21:00
|18:00
|20:00
|10/07
|ВТ
|21:00
|SF 1 - SF 2
|1/2
|ИНТЕР
|С.-Петербург
|21:00
|18:00
|20:00
|11/07
|СР
|21:00
|SF 3 - SF 4
|1/2
|ИНТЕР
|Москва
|21:00
|18:00
|20:00
|14/07
|СБ
|17:00
|ТВА
|Матч
за 3
место
|ИНТЕР
|С.-Петербург
|17:00
|14:00
|16:00
|15/07
|ВС
|18:00
|ТВА
|ФИНАЛ
|ИНТЕР
|Москва
|18:00
|15:00
|17:00
Напомним, вопрос о трансляции мундиаля на территории Украины сопровождался бурными спорами и скандалами. 30 мая стало известно, что "Интер" все-таки приобрел пакет трансляций чемпионата мира у Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) после тяжелого переговорного процесса.
Как сообщал OBOZREVATEL, МИД Украины призвал соотечественников несколько раз подумать перед поездкой на ЧМ в Россию.
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