Где смотреть ЧМ-2018: расписание трансляций всех матчей

Телеканал "Интер" опубликовал полное расписание трансляций матчей чемпионата мира по футболу, который пройдет в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.

Без малого все противостояния группового этапа покажет телеканал "Интер" и лишь восемь из 48 пришлось на эфирную сетку телеканала НТН. Все игры мундиаля будут показаны в прямом эфире. Вашему вниманию полная эфирная сетка ЧМ-2018 на украинском ТВ.

Дата / День Время

Киев Матч Группа Канал Город Местное

время Время

GMT Время

CET ЧМ-2018. ГРУППОВОЙ ЭТАП 14/06 ЧТ 18:00 РФ - С.Аравия А ИНТЕР Москва 18:00 15:00 17:00 15/06 ПТ 15:00 Египет - Уругвай А ИНТЕР Екатеринбург 17:00 12:00 14:00 15/06 ПТ 18:00 Марокко - Иран В ИНТЕР С.-Петербург 18:00 15:00 17:00 15/06 ПТ 21:00 Португалия - Испания В ИНТЕР Сочи 21:00 18:00 20:00 16/06 СБ 13:00 Франция - Австралия С ИНТЕР Казань 13:00 10:00 12:00 16/06 СБ 16:00 Аргентина - Исландия D ИНТЕР Москва 16:00 13:00 15:00 16/06 СБ 19:00 Перу - Дания С ИНТЕР Саранск 19:00 16:00 18:00 16/06 СБ 22:00 Хорватия - Нигерия D ИНТЕР Калининград 21:00 19:00 21:00 17/06 ВС 15:00 Коста-Рика - Сербия Е ИНТЕР Самара 16:00 12:00 14:00 17/06 ВС 18:00 Германия - Мексика F ИНТЕР Москва 18:00 15:00 17:00 17/06 ВС 21:00 Бразилия - Швейцария Е ИНТЕР Ростов 21:00 18:00 20:00 18/06 ПН 15:00 Швеция - Корея F ИНТЕР Н.Новгород 15:00 12:00 14:00 18/06 ПН 18:00 Бельгия - Панама G ИНТЕР Сочи 18:00 15:00 17:00 18/06 ПН 21:00 Тунис - Англия G ИНТЕР Волгоград 21:00 18:00 20:00 19/06 ВТ 15:00 Колумбия - Япония Н ИНТЕР Саранск 15:00 12:00 14:00 19/06 ВТ 18:00 Польша - Сенегал Н ИНТЕР Москва 18:00 15:00 17:00 19/06 ВТ 21:00 РФ - Египет А ИНТЕР С.-Петербург 21:00 18:00 20:00 20/06 СР 15:00 Португалия - Марокко В ИНТЕР Москва 15:00 12:00 14:00 20/06 СР 18:00 Уругвай - С.Аравия А ИНТЕР Ростов 18:00 15:00 17:00 20/06 СР 21:00 Иран - Испания В ИНТЕР Казань 21:00 18:00 20:00 21/06 ЧТ 15:00 Дания - Австралия С ИНТЕР Самара 16:00 12:00 14:00 21/06 ЧТ 18:00 Франция - Перу С ИНТЕР Екатеринбург 20:00 15:00 17:00 21/06 ЧТ 21:00 Аргентина - Хорватия D ИНТЕР Н.Новгород 21:00 18:00 20:00 22/06 ПТ 15:00 Бразилия - Коста-Рика E ИНТЕР С.-Петербург 15:00 12:00 14:00 22/06 ПТ 18:00 Нигерия - Исландия D ИНТЕР Волгоград 18:00 15:00 17:00 22/06 ПТ 21:00 Сербия - Швейцария E ИНТЕР Калининград 20:00 18:00 20:00 23/06 СБ 15:00 Бельгия - Тунис G ИНТЕР Москва 15:00 12:00 14:00 23/06 СБ 18:00 Корея - Мексика F ИНТЕР Ростов 18:00 15:00 17:00 23/06 СБ 21:00 Германия - Швеция F ИНТЕР Сочи 21:00 18:00 20:00 24/06 ВС 15:00 Англия - Панама G ИНТЕР Н.Новгород 15:00 12:00 14:00 24/06 ВС 18:00 Япония - Сенегал H ИНТЕР Екатеринбург 20:00 15:00 17:00 24/06 ВС 21:00 Польша - Колумбия H ИНТЕР Казань 21:00 18:00 20:00 25/06 ПН 17:00 С.Аравия - Египет A НТН Волгоград 17:00 14:00 16:00 25/06 ПН 17:00 Уругвай - РФ A ИНТЕР Самара 18:00 14:00 16:00 25/06 ПН 21:00 Испания - Марокко B НТН Калининград 20:00 18:00 20:00 25/06 ПН 21:00 Иран - Португалия B ИНТЕР Саранск 21:00 18:00 20:00 26/06 ВТ 17:00 Дания - Франция C ИНТЕР Москва 17:00 14:00 16:00 26/06 ВТ 17:00 Австралия - Перу C НТН Сочи 17:00 14:00 16:00 26/06 ВТ 21:00 Нигерия - Аргентина D НТН С.-Петербург 21:00 18:00 20:00 26/06 ВТ 21:00 Исландия - Хорватия D ИНТЕР Ростов 21:00 18:00 20:00 27/06 СР 17:00 Корея - Германия F ИНТЕР Казань 17:00 14:00 16:00 27/06 СР 17:00 Мексика - Швеция F НТН Екатеринбург 19:00 14:00 16:00 27/06 СР 21:00 Сербия - Бразилия E ИНТЕР Москва 21:00 18:00 20:00 27/06 СР 21:00 Швейцария - Коста-Рика E НТН Н.Новгород 21:00 18:00 20:00 28/06 ЧТ 17:00 Япония - Польша H НТН Волгоград 17:00 14:00 16:00 28/06 ЧТ 17:00 Сенегал - Колумбия H ИНТЕР Самара 18:00 14:00 16:00 28/06 ЧТ 21:00 Англия - Бельгия G ИНТЕР Калининград 20:00 18:00 20:00 28/06 ЧТ 21:00 Панама - Тунис G НТН Саранск 21:00 18:00 20:00 ЧМ-2018. ПЛЕЙ-ОФФ 30/06 СБ 17:00 C 1 - D 2 1/8 ИНТЕР Казань 17:00 14:00 16:00 30/06 СБ 21:00 A 1 - B 2 1/8 ИНТЕР Сочи 21:00 18:00 20:00 1/07 ВС 17:00 B 1 - A 2 1/8 ИНТЕР Москва 17:00 14:00 16:00 1/07 ВС 21:00 D 1 - C 2 1/8 ИНТЕР Н.Новгород 21:00 18:00 20:00 2/07 ПН 17:00 E 1 - F 2 1/8 ИНТЕР Самара 18:00 14:00 16:00 2/07 ПН 21:00 G 1 - H 2 1/8 ИНТЕР Ростов 21:00 18:00 20:00 3/07 ВТ 17:00 F 1 - E 2 1/8 ИНТЕР С.-Петербург 17:00 14:00 16:00 3/07 ВТ 21:00 H 1 - G 2 1/8 ИНТЕР Москва 21:00 18:00 20:00 6/07 ПТ 17:00 QF 1 - QF 2 1/4 ИНТЕР Н.Новгород 17:00 14:00 16:00 6/07 ПТ 21:00 QF 3 - QF 4 1/4 ИНТЕР Казань 21:00 18:00 20:00 7/07 СБ 17:00 QF 7 - QF 8 1/4 ИНТЕР Самара 18:00 14:00 16:00 7/07 СБ 21:00 QF 5 - QF 6 1/4 ИНТЕР Сочи 21:00 18:00 20:00 10/07 ВТ 21:00 SF 1 - SF 2 1/2 ИНТЕР С.-Петербург 21:00 18:00 20:00 11/07 СР 21:00 SF 3 - SF 4 1/2 ИНТЕР Москва 21:00 18:00 20:00 14/07 СБ 17:00 ТВА Матч

за 3

место ИНТЕР С.-Петербург 17:00 14:00 16:00 15/07 ВС 18:00 ТВА ФИНАЛ ИНТЕР Москва 18:00 15:00 17:00

Напомним, вопрос о трансляции мундиаля на территории Украины сопровождался бурными спорами и скандалами. 30 мая стало известно, что "Интер" все-таки приобрел пакет трансляций чемпионата мира у Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) после тяжелого переговорного процесса.

Как сообщал OBOZREVATEL, МИД Украины призвал соотечественников несколько раз подумать перед поездкой на ЧМ в Россию.