Стало известно о конфликте в "Динамо": спортивные итоги 4 сентября

Журналист Игорь Цыганык сообщил о конфликте между футболистами и тренерами киевского "Динамо", а британский экс-чемпион Тони Белью обратился к украинцам.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости среды, 4 сентября.
Кроме того, президент "Динамо" Игорь Суркис жестко высказался в адрес ФФУ. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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