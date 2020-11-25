Стало известно, о чем говорили Луческу и тренер "Барселоны" перед матчем ЛЧ

Главные тренеры "Динамо" и "Барселоны" Мирча Луческу и Рональд Куман обсудили кадровые проблемы команд перед началом их очного матча в Лиге чемпионов.

Как сообщает издание Marca, румынский специалист признался, что смотрел последний поединок каталонцев в испанской Ла Лиге, который закончился минимальной победой мадридского "Атлетико" (1:0). Нидерландец, в свою очередь, рассказал о сроках восстановления своих футболистов.

Луческу: Я смотрел ваш матч против "Атлетико", и вы показывали хороший футбол в первом тайме.

Куман: Мадридцы провели отличный поединок и выглядели сильно в защите.

Луческу:Но и у вас были шансы для гола.

Куман: Да-да, и нам также не повезло с травмами. Ансу Фати пропустит три месяца, Жерар Пике выбыл из строя на четыре-пять, а Серхи Роберто – на два. Но и у вас такие же проблемы. Это безумие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Луческу признался, о чем говорил с Лионелем Месси после матча третьего тура Лиги чемпионов против "Барселоны".