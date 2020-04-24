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24 апреля • обновлено в 18:35
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Стало известно наказание Хачериди за дикую выходку в чемпионате Беларуси

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Защитник брестского "Динамо" Евгений Хачериди получил дисквалификацию и штраф за неспортивное поведение во время выездного матча пятого тура чемпионата Беларуси против "Витебска".

Как сообщает издание Прессбол, украинец пропустит пять следующих поединков своей команды и заплатит штраф в размере 50 базовых величин, что составляет около 15 тысяч гривен.

Момент с удалением Евгения Хачериди

Момент с удалением Евгения Хачериди

Напомним, что на 85-й минуте выездного матча пятого тура чемпионата Беларуси против "Витебска" при счете 0:0 32-летний футболист исподтишка ударил соперника пяткой, за что был удален с поля. В ворота "Динамо" был назначен одиннадцатиметровый удар, который впоследствии был реализован. Это отбросило команду Хачериди на 10-е место в таблице, но из-за большой плотности в таблице отставание от первой позиции составляет всего три очка.

Как сообщал OBOZREVATEL, неспортивным поведением на поле украинский футболист не ограничился – после игры в подтрибунном помещении он в агрессивной форме напал на главного судью матча Сергея Чистова и пытался его ударить.

Позже Хачериди прокомментировал случившееся, назвав арбитра позором белорусского футбола.

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Автор
Михаил Морозов Михаил Морозов
Тема
чемпионат Беларуси
Персона
Евгений Хачериди
Тег
Динамо Брест
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