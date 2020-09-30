Стало известно, как "Динамо" и "Шахтер" будут делить НСК "Олимпийский"

"Динамо" имеет первоочередное право на проведение домашних матчей на киевском НСК "Олимпийский", заявил в интервью tribuna.com гендиректор стадиона Валентин Груздев.

Киевляне сохраняют приоритет в выборе даты и времени домашних встреч на центральной арене Украины.

"Динамо" будет проводить матчи Премьер-лиги Украины, Кубка Украины и еврокубков на территории НСК. "Шахтер" сможет проводить здесь матчи только, если они не будут совпадать по времени с играми "Динамо".

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 сентября донецкий "Шахтер" подписал трехлетнее соглашение со столичным НСК "Олимпийский" и откроет там офис.

Ранее генеральный директор донецкого "Шахтера" Сергей Палкин назвал переезд его команды на НСК "Олимпийский" выигрышным для киевлян.