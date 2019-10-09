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10 октября • обновлено в 05:05
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Стало известно, что спасло Головкина от нокаута в бою с Деревянченко

11.2т Читать материал на украинском

Промоутер украинского боксера Сергея Деревянченко Лу ДиБелла рассказал, как Геннадию Головкину удалось избежать поражение в поединке против его подопечного.

Стало известно, что спасло Головкина от нокаута в бою с Деревянченко

"Мой парень выиграл этот бой — это абсолютно точно. Да, Головкину ушло дополнительное очко за нокдаун, но все равно Сергей победил, в любом случае. Он наносил Головкину чистые силовые удары, они проходили. Если бы у GGG не был подбородка Бога, Сергей бы его просто вырубил!" — заявил ДиБелла в интервью SportsKZ.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 6 октября Головкин победил Деревянченко в поединке за вакантный чемпионский пояс Международной боксерской федерации (IBF) в среднем весе и за титул Международной боксерской организации (IBO).

Встреча завершилась единогласным решением судей. Во время интервью в ринге Головкина освистали зрители "Madison Square Garden".

Позже были опубликованы судейские записки, из которых стало ясно, сколько раундов выиграл украинец.

Также были опубликованы лучшие моменты боя на видео.

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Тема
Головкин – Деревянченко
Персоны
Геннадий Головкин Сергей Деревянченко
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Livesey David
Livesey David
Опять фэнтези для свинарника.
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