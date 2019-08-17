Стадион устроил овации экипажу, посадившему самолет на кукурузное поле в Подмосковье

Командир Airbus-321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, второй пилот Георгий Мурзин, а также бортпроводники открыли матч чемпионата России по футболу между "Уралом" и "Крыльями Советов".

Стадион в Екатеринбурге стоя приветствовал экипаж, который смог посадить самолет с отказавшими двигателям на кукурузное поле в Жуковском (Подмосковье).

Перед началом игры пилоты и бортпроводники получили подарки и сфотографировались с командами.

Как сообщал OBOZREVATEL, пассажирский самолет А-321 рейсом Москва – Симферополь совершил жесткую аварийную посадку 15 августа.

На борту находились 226 пассажиров и 7 членов экипажа. Спустя 15 минут после вылета воздушное судно было вынуждено приземлиться среди поля.

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