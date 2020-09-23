Спасение России: результаты плей-офф Лиги чемпионов 22 сентября

Тремя матчами в Краснодаре, Тель-Авиве и Праге стартовал плей-офф Лиги чемпионов сезона 2020/2021.

Шесть команд провели свои первые поединки двухматчевого противостояния за право выступить в групповом этапе самого престижного клубного турнира Старого Света.

Среди результатов стоит отметить встречу в Краснодаре, где местный российский клуб спасся от поражения, забив подряд дважды греческому ПАОКу. Кроме того, на 7-й минуте гости не забили пенальти (вратарь).

Плей-офф Лиги чемпионов: все результаты 22 сентября

"Краснодар" Россия – "ПАОК" Греция 2:1 (1:1, 1:0)

Голы: 0:1 – 32 Пелкас, 1:1 – 39, пенальти Классон, 2:1 – 70 Кабелла.

Краснодар – Сафонов, Сорокин, Петров, Рамирес, Панталеао, Кабелла (Уткин, 81), Вильена, Классон, Ольссон, Вандерсон (Сулейманов, 86), Берг.

ПАОК – Живкович, Креспо, Ингасон, Варела, Яннулис, Шваб, Живкович, Пелкас (Бисесвар, 79), Эль-Каддури, Михайлидис, Цолис (Швидерски, 84).

Предупреждения: Панталеао (6), Шваб (8), Классон (55), Креспо (76), Берг (88), Ингасон (90), Ольссон (90).

"Славия" Чехия – "Мидтьюлланд" Дания 0:0 (0:0, 0:0)

Славия – Коларж, Говорка, Зима, Боржил, Голеш, Масопуст (Провод, 71), Станчу (Такач, 90), Шевчик, Цоуфал, Тецл (Муса, 59), Олайинка.

Мидтьюлланд – Хансен, Шольц, Пауло Виктор, Святченко, Каюсте, Андерссон, Дрейер (Систо, 67), Огочукву, Мабил, Каба (Жуниор Брумадо, 89), Эвандер (Андерсон, 76).

Предупреждения: Голеш (51), Масопуст (70), Пауло Виктор (87).

"Маккаби" Тель-Авив Израиль – "Ред Булл" Австрия 1:2 (1:0, 0:2)

Голы: 1:0 – 9 Битон, 1:1 – 49, пенальти Собослаи, 1:2 – 57 Окугава.

Маккаби Тель-Авив – Тененбаум, Балтакса (Хозез, 82), Давидзада, Тиби, Алмог, Карзев (Шехтер, 71), Еини, Битон, Голаса, Барский (Бен Хаим, 61), Битон.

Ред Булл – Станкович, Ульмер, Кристенсен, Рамальо, Вебер, Бернед, Собослаи (Камара, 87), Окугава (Окафор, 76), Мвепу, Бериша (Койта, 46), Дака.

Предупреждения: Еини (66), Собослаи (85).

Отметим, что 23 сентября в этой стадии турнира начинает свое выступление и киевское "Динамо". Вице-чемпионы Украины в Бельгии сыграют с местным "Гентом". Уже был опубликован список телеканалов, которые покажут этот матч. Также букмекеры назвали победителя этой игры.