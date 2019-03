Рухнул на газон: в матче отбора на Евро-2020 случился кошмарный инцидент - видеофакт

В матче квалификации чемпионата Европы по футболу-2020 между Грузией и Швейцарией случился кошмарный эпизод.

На 25-й минуте защитник гостей Фабиан Шер столкнулся с игроком "Уфы" Джемалом Табидзе, рухнул на газон и потерял сознание.

У Шера запал язык, но рядом оказался грузин Жано Ананидзе, который сориентировался быстрее всех: открыл рот пострадавшему, тем самым освободив дыхательные пути.

Fabian Schar still feeling effects of horror head injury as brain charity call for investigation https://t.co/dmtCnUYd5w pic.twitter.com/zsyQ6HRIfC