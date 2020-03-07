Главная Новости
7 марта • обновлено в 15:37
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Динамо" - "Тамбов": онлайн видеотрансляция матча чемпионата России по футболу

663
Читать материал на украинском

В матче 21-го тура чемпионата России по футболу московское "Динамо" проведет дома матч против "Тамбова".

Начало встречи 7 марта в 15:30 по киевскому времени (16:30 мск).

"Краснодар" имеет рекордную действующую беспроигрышную серию — десять матчей. В последний раз команда проиграла 22 сентября. После этого были четыре победы (в том числе над "Спартаком" 2:1) и шесть ничьих. Краснодарцы — ближайшие преследователи "Зенита" и отстают от него всего на восемь очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оттолкнул наставника "Спартака" Доменико Тедеско после матча 1/4 финала Кубка России.

Сама встреча между "Спартаком" и ЦСКА состоялась на стадионе "Открытие Арена" и завершился со счетом 3:2 в дополнительное время.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Читайте все новости по теме "чемпионат России" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
чемпионат России
Место
Россия
Тег
Динамо Москва
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
3
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
у нас никогда не пишут, и не показываби игру украинского чемпионата, никогда не пишут об украинских певцах, которые поедут на Евровидение... а украинцы постоянно пишут о России, без России не могут жить...)))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Гоша Злой
Гоша Злой
зачем нам их голимый чемпионат? по Футбол 1.2.3 НОРМАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ ПОКАЗЫВАЮТ
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Свитолина
VS
Рус
Тотал меньше 20,5 гейма
1.91 Сделать ставку
Бегу
VS
Цуренко
Победа украинки
1.81 Сделать ставку
Челси
VS
Эвертон
Эвертон не проиграет
1.96 Сделать ставку
Манчестер Юнайтед
VS
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед с форой (+1)
1.80 Сделать ставку
Бавария
VS
Аугсбург
Тотал меньше 4.5
1.77 Сделать ставку
Вильярреал
VS
Леганес
Победа Вильярреала
1.84 Сделать ставку
Бетис
VS
Реал
Победа Реала
1.88 Сделать ставку
Лилль
VS
Лион
Победа Лилля с форой (0)
1.56 Сделать ставку
Боруссия М
VS
Боруссия Д
Тотал больше 3-х голов
1.86 Сделать ставку
Вольфсбург
VS
Лейпциг
Победа гостей
1.975 Сделать ставку