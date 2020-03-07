"Динамо" - "Тамбов": онлайн видеотрансляция матча чемпионата России по футболу

В матче 21-го тура чемпионата России по футболу московское "Динамо" проведет дома матч против "Тамбова".

Начало встречи 7 марта в 15:30 по киевскому времени (16:30 мск).

"Краснодар" имеет рекордную действующую беспроигрышную серию — десять матчей. В последний раз команда проиграла 22 сентября. После этого были четыре победы (в том числе над "Спартаком" 2:1) и шесть ничьих. Краснодарцы — ближайшие преследователи "Зенита" и отстают от него всего на восемь очков.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 марта главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оттолкнул наставника "Спартака" Доменико Тедеско после матча 1/4 финала Кубка России.

Сама встреча между "Спартаком" и ЦСКА состоялась на стадионе "Открытие Арена" и завершился со счетом 3:2 в дополнительное время.

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