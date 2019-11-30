Состоялась жеребьевка чемпионата Европы по футболу-2020: состав групп

В столице Румынии состоялась жеребьевка финальной части чемпионата Европы по футболу-2020.

Первенство пройдет с 12 июня по 12 июля и впервые состоится не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а на 12 стадионах 12 городов 11 государств

Полный состав групп (в скобках указаны стадионы и города, где пройдут матчи)

Группа A: Турция, Италия ("Олимпико", Рим), Уэльс, Швейцария

Группа B: Дания ("Паркен", Копенгаген), Финляндия, Бельгия, Россия ("Санкт-Петербург", Санкт-Петербург),

Группа C: Нидерланды ("Йохан Кройфф Арена", Амстердам), Украина, Австрия, победитель плей-офф D (победитель Грузия—Белоруссия-Македония-Косово).

Группа D: Англия ("Уэмбли", Лондон), Хорватия, победитель плей-офф С (победитель Шотландия-Израиль-Норвегия-Сербия), Чехия

Группа E: Испания ("Сан-Мамес, Бильбао), Швеция,Польша, победитель плей-офф В (победитель Босния и Герцеговина—Северная Ирландия-Словакия—Ирландия)

Группа F: Германия ("Арена Мюнхен", Мюнхен), Португалия, Франция, победитель плей-офф А (победитель Исландия—Румыния-Болгария—Венгрия)

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Как сообщал OBOZREVATEL, Украина одной из первых вышла на Евро-2020, добыв путевку досрочно после победы над Португалией. Теперь жеребьевка финальной части определит главные расклады для украинцев на самом Евро.

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