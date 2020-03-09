Соперники Украины в Лиге наций: обзор спортивных СМИ

Минувшая неделя получилась богатой на футбольные события и сопутствующие темы. СМИ обсуждали сборную Украины и подводили итоги первой части чемпионата. Немало было сказано о системе VAR. И снова в эпицентре внимания оказалась ФФУ/УАФ.

СБОРНАЯ: БУДЕТ СЛОЖНО, НО ИНТЕРЕСНО

Во вторник состоялась жеребьевка Лиги наций-2020/21, по итогам которой сборная Украины попала в одну группу со Швейцарией, Испанией и Германией. Пресса уделила большое внимание этому событию.

Практически все источники отмечают, что матчи с такими соперниками будут способствовать росту интереса к футболу со стороны болельщиков.

Лига наций glavred.info

"Яркие вывески матчей, возможность увидеть звезд первого калибра – гарантия того, что стадион будет заполнен практически под завязку", – пишет, в частности, Евгений Музыка (Football.ua, 04.03.20).

Естественно, были предприняты попытки заглянуть вперед и спрогнозировать, что ждет нашу главную команду в такой серьезной компании. Мнения звучали самые разные. Но все же большинство экспертов и журналистов оперировали реальными категориями. Как пример – цитата Виталия Павлишина:

"Фаворитами нашей группы уже "окрестили" немцев с испанцами. А украинцам со швейцарцами прогнозируют борьбу за выживание в Лиге А Лиги наций. Но увидим, как оно будет происходить на самом деле…" (Sector.depo.ua, 03.03.20).

Тут следует отметить, что СМИ внимательно прислушивались к главному тренеру национальной команды Андрею Шевченко и активно цитировали его интервью после жеребьевки. А он, между прочим, не стал обозначать каких-то сверхзадач:

"Треба правильно оцінювати свої сили. Ми потрапили до елітного дивізіону, і я вважаю, що це вже великий успіх. Зараз є можливість проявити себе і закріпитися в ньому" (Footballhub.com.ua, 05.03.2020).

Главное же, по словам Шевченко – это то, что матчи против топовых соперников непременно должны пойти на пользу украинским футболистам.

"Наші футболісти отримають справжній досвід таких поєдинків… Для кожного з гравців це чудова мотивація – показати свої сили на тлі найсильніших команд Європи й світу" (Ffu.ua, 3.03.2020).

Но это все начнется осенью, а пока что все же прессу больше волнует более значимый турнир – чемпионат Европы, где, как известно, простых соперников тоже не бывает. И вот по этому поводу прозвучало немало тревожных мыслей.

В частности, ровно за 100 дней до старта Евро-2020 обозреватель "Трибуны" Дмитрий Кутас подробно проанализировал кадровую ситуацию в главной команде страны. И, по его мнению, "позитива в этой истории гораздо меньше, чем негатива".

Никита Бурда, Андрей Ярмоленко и Роман Яремчук восстанавливаются после травм и сложно сказать, смогут ли набрать оптимальную форму к июню. Евгений Коноплянка находится на вторых ролях в "Шахтере", а когда выходит на поле, то отнюдь не блещет, как когда-то. Марлос тоже утратил свои лучшие качества и с учетом хронической травмы паха едва ли вернется на прежний уровень. Есть вопросы по центральным защитникам: донецкая пара Сергей Кривцов и Николай Матвиенко не отличается надежностью и для того, чтобы ждать изменений в лучшую сторону, предпосылок не наблюдаются. А центральным полузащитникам Александру Зинченко и Руслану Малиновскому, которые обычно ведут игру команды, категорически не хватает игровой практики в своих клубах…

"До старта Евро осталось всего три месяца, а у сборной – куча проблем. Шевченко есть над чем подумать...", – резюмирует Кутас (Ua.tribuna.com, 06.03.20).

Между тем, горячие дни для "сине-желтых" наступят уже в марте. В конце месяца сборная Украины проведет первые контрольные спарринги в рамках подготовки к Евро-2020 – против Франции (27 марта, Сен-Дени) и Польши (31 марта, Хожув). Как полагают СМИ, эти матчи определенно дадут ответы на некоторые тревожащие всех вопросы. Как минимум станет понятно, на кого из ближайшего резерва может рассчитывать тренерский штаб Андрея Шевченко.

ВСЕ ЗАБОТЫ О ДИНАМО

Обсуждение национальной сборной проходило под аккомпанемент заключительных матчей первого этапа чемпионата Украины. За прошлую неделю было сыграно два тура, по итогам которых окончательно сформировался состав шестерок для второго этапа соревнований.

Судя по публикациям в СМИ, тут все – совершенно по делу. И аутсайдерство "Карпат", переживающих кризисный период, и состав первой шестерки, и распределение мест в ней.

Касательно же игры каждой отдельно взятой команды больше всего было написано о "Динамо", которое стабильно привлекает самую большую аудиторию в стране.

На "Динамо" лучше всего ходят болельщики: как сообщил сайт "Футбум", средняя посещаемость домашних матчей киевлян – 12 860 зрителей, тогда как у занимающего второе место в этом рейтинге "Шахтера" она в два раза меньше – 6682.

А клубный канал "Динамо" в YouTube по несколько раз в год переписывает свои рекорды. Вот, к слову, и на днях об этом писала пресса, цитируя официальный сайт клуба:

"3 750 000 просмотров в феврале – это абсолютный рекорд за все время существования канала. И почти сразу – еще одно достижение. 1 марта канал получил своего 200-тысячного подписчика. Таким образом, потребовалось всего полтора года, чтобы аудитория канала выросла вдвое.

Наконец, самый свежий рекорд канала был зафиксирован во вторник – расширенную трансляцию матча "Динамо" – "Колос" с экспертной студией одновременно смотрело более 60 000 болельщиков, а всего она собрала около 300 000 просмотров. Вместе с другими материалами вокруг этого матча – более 450 000" (Fcdynamo.kiev.ua, 05.03.2020).

Словом, не стоит удивляться, что независимо от места в турнирной таблице "Динамо" остается главным ньюсмейкером отечественного футбола. И тут киевлянам нужно отдать должное. Популярность народного клуба не отпускает "сине-белых" ни на секунду. О них ежедневно пишут и говорят абсолютно все и по любому поводу. Им участливо советуют, как правильно вести трансферную политику и даже как строить игру на поле.

Скажем, стоило "выстрелить" в паре матчей Владиславу Супряге, как все в один голос начали сетовать на то, что "Динамо" проморгало шикарного форварда, поспешив отдать его в аренду "Днепру".

"Нужно говорить о том, как Супряга уехал из "Динамо". Почему он уехал, и почему Хацкевич и Суркис его не заметили…", – обронил крокодилью слезу главный "ВФ"-эксперт по "Динамо" Виктор Леоненко (Sport.ua, 02.03.2020).

Такое впечатление, будто на товарища нашло затмение разума и он позабыл, как прошлым летом сам же раскритиковал молодого форварда за его неудачный дебют в "Динамо". Хотя настоящим экспертам совершенно очевидно, что в Киеве Супрягу как раз вовремя "заметили" – потому и выложили за него солидные по нынешним временам деньги, а в аренду отдали для того, чтобы еще неокрепший футболист получал достаточно практики во взрослом футболе.

Или вот еще реплика – с Facebook-странички "офанатевшего" футбольного менеджера Вячеслава Заховайло, козырнувшего умением подбирать шокирующие воображение образы:

"Если "Динамо" не займет второе место, я буду требовать крови и отрубленных голов" (Dynamomania.com, 05.03.2020).

А бывший футболист Артем Федецкий, например, ревниво высмотрел у динамовцев недостаточную самоотдачу и тоже по- своему озаботился:

"Динамо" вже не те… На мою думку, там залишився тільки один футболіст, який б’ється за емблему клубу – це Сидорчук" (Football24.ua, 02.03.20).

Другое дело, что как раз упрекать киевлян в отсутствии стремления биться за результат нет ни малейшего повода. Это подтвердил их выездной субботний матч с "Александрией" (3:1).

"Было очевидно, что "Александрия" попытается переломить "Динамо". Хозяева действительно играли не просто жестко, а грубо. В верховые единоборства вступали, размахивая локтями, по ногам били, и к 47-й минуте у них в пассиве было четыре желтых и одна красная карточки. Использовалась тактика давления на арбитра, что, к слову, в конце концов, сработало.

"Динамо" не сломалось. Оно не проиграло битву характеров, игроки не убирали ноги и большую часть матча Киев выглядел предпочтительнее", – отметил после матча Андрей Шахов (Fraza.ua, 07.03.2020).

"Это было классическое столкновение характеров, в котором более высокое мастерство отдельных исполнителей "Динамо" сыграло ключевую роль", – резюмировал Сергей Швец (Ua-football.com, 7.03.2020).

Одним словом, если опираться не на эмоции, а на серьезную и аргументированную аналитику, то далеко не все у "Динамо" выглядит так трагично, как это пытаются преподносить некоторые СМИ и знахари-одиночки. Общеизвестно, что мухи липнут на мед, а не на уксус. Поэтому обильная критика в адрес киевлян свидетельствует о том, что пациент не просто жив, а вызывает у его симпатиков куда более серьезные надежды, как и небеспочвенные опасения у "заядлых друзей".

Безусловно, по игре "Шахтер" в этом сезоне выглядит предпочтительнее. Но при этом гандикап между первым и вторым местом не соответствует расстановке сил. Достаточно красноречивые данные в связи с этим приводит сайт "Команда 1".

Оказывается, в текущем чемпионате "Динамо" превосходит "Шахтер" сразу по нескольким ключевым аспектам (без учета матчей 22-го тура):

"Глядя на статистику ключевых показателей игры в атаке, сложно понять, как "Динамо" могло отстать от "Шахтера" в этом чемпионате на 14 очков. Киевляне опережают горняков и по голевым моментам (175:166 – Прим.авт.), и по числу ударов по воротам (413:212), и по вероятности взятия ворот (53:47), но все упирается в реализацию. Теперь остается только разобраться, в чем именно дело – в мастерстве, в психологии или в чем-то еще"(Zbirna.com, 07.03.2020).

Под "чем-то еще", судя по всему, подразумевается катастрофическое невезение на завершающей стадии: динамовцы в текущем чемпионате 14 раз попадали в каркас ворот (!) – при том, что у занимающих второе-третье места в этом реестре "Десны" и "Мариуполя" таких ударов набежало всего по 7.

Еще одним существенным фактором, сказавшимся на интриге в борьбе за титул, следует признать судейство. По крайней мере, такой вывод напрашивается на основании исследования журналистов сайта UA-Футбол. Не так давно этот портал, регулярно берущий комментарии у экс-арбитров ФИФА, подвел итоги судейства в летне-осенней части сезона и выдал следующее резюме:

"Согласно статистике, чаще всего судьи ошибались в пользу "Мариуполя" – около десяти видимых ошибок. Чаще всего эти ошибки касались назначения/ не назначение пенальти.

Второй командой, в пользу которой чаще всего ошибались арбитры, по нашим подсчетам стал донецкий "Шахтер".

Чаще всего судьи ошибались против "Динамо" – восемь раз…" (Ua-football.com, 12.02.2020).

Понятно, что не все эти судейские промахи сказались на результатах. К тому же часть из них приходится на кубковые поединки. Но тенденция, как говорится, налицо. Особенно, если учесть, что с несправедливым судейством регулярно сталкиваются и младшие динамовские команды.

Свежий пример – недавний поединок юношеской команды киевского "Динамо" (U16) в четвертьфинале Зимнего Кубка ДЮФЛУ против запорожского "Металлурга" (1:4).

"Пришлось иметь дело не просто с некачественным судейством, а – с предвзятостью, – возмущенно резюмировал после игры директор ДЮФШ "Динамо" Александр Ищенко. – Складывается впечатление, что некоторые арбитры теряют уже не только совесть, но и элементарный страх… Даже если бегло перечислять все судейские "фокусы" этого поединка, их наберется около десятка" (Footclub.com.ua, 03.03.2020).

Видеозапись матча в Запорожье наталкивает на уйму претензий к судейской бригаде. На 35-й минуте рефери сначала указал на 11-метровую отметку в штрафной "Металлурга", но затем отменил свое решение – якобы из-за офсайда. В начале второго тайма несправедливую красную карточку получил динамовец Бенедюк, который оказался попросту быстрее оппонента, картинно упавшего в конце своего рейда. На 70-й минуте арбитр "придумал" пенальти в ворота Киева. А затем еще и отменил чистейший гол "Динамо".

Это – только самые "кричащие" моменты матча, кроме которых было немало странных судейских трактовок по отношению к столичной команде – в виде сорванных атак, желтых карточек, штрафных в сторону ее ворот. Можно лишь представить душевное состояние мальчишек, которые прекрасно понимают, что происходило на поле.

"Самое обидное, что это не первый случай, когда именно динамовскую команду настолько откровенно, целенаправленно и последовательно "убивают" арбитры, покрываемые в итоге федерацией, – цитирует Ищенко сайт "Динамо от Шурика". – И это, увы, стало тенденцией, некой системой. Складывается впечатление, что подобной травлей "Динамо" словно стремятся вынудить покинуть арену состязаний под эгидой ДЮФЛ. Те, для кого патологическая ненависть к киевскому клубу стала смыслом существования, не останавливаются ни перед чем, сводя счеты даже с детьми! Это беспредел и позор, других слов я не подберу..." (Dynamo.kiev.ua, 03.03.2020).

Между тем, на прошлой неделе травля со стороны футбольных властей по отношению к "Динамо" получила свое продолжение – в виде интервью координатора допинг-контроля при ФФУ/УАФ Максима Бецко. В нарушение пункта 22.05 Антидопингового регламента УЕФА, он обнародовал сведения о деталях дисциплинарной процедуры относительно возможного нарушения Артемом Бесединым антидопинговых правил.

Естественно, в ФК "Динамо" не стали отмалчиваться, опубликовав официальное заявление и выразив справедливое возмущение беспринципным нарушением условий конфиденциальности и спекуляцией фактами:

"По правилам ни одна национальная ассоциация не может раскрывать информацию о ходе дела до официального заявления УЕФА, которое может быть опубликовано не раньше чем через 20 дней после того, как вступит в силу окончательное решение.

Аналогичные положения закреплены в статье 14 Кодекса ВАДА, который является обязательным для выполнения всеми национальными ассоциациями…

Надеемся, что репутация Украины не пострадает из-за непрофессионализма Максима Бецко, который странным образом решил поделиться конфиденциальной информацией именно с каналом "Футбол1", а дисциплинарные органы УАФ начнут служебное расследование и привлекут всех виновных к ответственности за совершенное нарушение и неуважение к регламенту УЕФА и Кодекса ВАДА" (Fcdynamo.kiev.ua, 06.03.20).

Реакция СМИ на очередную конфликтную ситуацию была соответствующей. Пресса активно ретранслировала заявление киевского клуба, тем самым давая понять, что правда на его стороне. А общее мнение по поводу действий сотрудников федерации на своем Телеграм-канале четко высказал главный редактор еженедельника "Футбол" Артем Франков, чье высказывание стремительно разлетелось по просторам Интернета.

"ФФУ/УАФ в роли сливного бачка уже конкретно напрягает. Интересно, у них есть дно или процесс его поиска бесконечен, как бесконечны человеческие подлость и тупость?", – цитирует Франкова News.meta.ua (06.03.2020).

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