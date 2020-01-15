СМИ узнали, когда УЕФА вынесет наказание Беседину

Решение по нападающему киевского "Динамо" Артему Беседину , который провалил допинг-тест после матча пятого тура Лиги Европы против "Мальме", будет принято до 19 января.

Как сообщили в эфире программы Футбол News, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен определиться с решением по украинскому футболисту в ближайшие дни. Беседину может грозить до четырех лет дисквалификации.

Артем Беседин Вести

В нынешнем сезоне 23-летний игрок принял участие в 23-х матчах киевлян во всех турнирах, в которых сумел забить 8 голов и отдать 1 результативную передачу. Он, как и Жерсон Родригес, не отправились с командой на зимние сборы в Турцию.

Как сообщал OBOZREVATEL, киевское "Динамо" определилось с нападающим, который заменит Артема Беседина во второй половине сезона.

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