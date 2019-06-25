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Слухи про обыски на базе "Динамо": как обделаться и насмешить всех одновременно

1.5т

Сегодня была предпринята никчемная попытка распустить слухи о том, что на клубной базе киевского "Динамо" в Конча-Заспе якобы проводятся обыски Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

Слухи про обыски на базе "Динамо": как обделаться и насмешить всех одновременно

Источником этой "информации" выступил ресурс golos.ua. И, возможно, было бы грустно, что наши СМИ опускаются до такого "плинутса", если бы на самом эта выходка не оказалась потешной и даже банально смешной.

Но, для начала, вашему вниманию комментарий директора клубной базы "Динамо" Артема Ткаченко нашему сайту по данному поводу.

"Я с большим удивлением прочитал сегодня на некоторых интернет-ресурсах информацию о якобы проводимых обысках на территории учебно-тренировочной базы ФК „Динамо“. Сразу скажу — эта информация ложная и не соответствует действительности. Все дни мы работаем в штатном режиме, вчера первая команда приступила к работе на базе, никаких других гостей мы не принимали. Пусть это останется на совести тех людей, которые распространяют этот бред. Извините, больше комментировать эту ересь не буду", — сказал Ткаченко.

Но это еще не всё. Смешное впереди. Знаете, что может произойти с криворуким клоуном, если он вздумает пошутить на тему, например, того, что лошадь нагадила на арену цирка? Он, скорее всего, поскользнется и смачно плюхнется в это самое дерьмо. Потому что речь о криворуком клоуне. Примерно так и произошло сегодня.

"Новость" на сайте golos.ua про якобы обыски на базе "Динамо" была опубликована сегодня в в 16:41. И в публикации дословно присутствует следующее: "Детективы Национального антикоррупционного бюро сейчас проводят обыски на тренировочной базе „Динамо“...". Сейчас. То есть, прямо во время публикации, плюс-минус несколько минут.

Слухи про обыски на базе "Динамо": как обделаться и насмешить всех одновременно

Но вместе с этим на 16:30 была запланирована тренировка "Динамо" на этой самой базе. И автор этих строк прибыл в Конча-Заспу освещать данное мероприятие. Не могу сказать точное время, когда я приехал на базу "Динамо", но это было загодя (киевский трафик, знаете ли, сложно прогнозируемая субстанция, лучше перестраховаться) — между 16:00 и 16:15.

И, представьте себе, никаких детективов и других признаков будь-то обыска, будь-то вообще каких-то необычных ситуаций я не заметил. Ворота базы были приветливо открыты и я благополучно заехал на территорию. Затем вошел непосредственно в центральный корпус, и там тоже всё было абсолютно спокойно и обычно. Кроме меня, тренировку "Динамо" ожидали сотрудники клубного телевидения, а также клубный фотограф.

Примерно в 16:30 из здания базы стали выходить футболисты, администраторы команды, тренеры и вскоре началась тренировка. Но, если верить упомянутому сайту, в это же самое время на базе рыскали детективы НАБУ. Но они, представьте себе, не помешали мне закинуть в Фейсбук своё "селфи" на фоне тренировки "Динамо" — в самый её разгар, примерно через час после начала занятия. Эту публикацию каждый желающий может лицезреть на моей странице в данной социальной сети. Пишу это не в качестве какой-то саморекламы, а в качестве дополнительного аргумента никчёмного балабольства криворуких черно-пиарщиков.

Слухи про обыски на базе "Динамо": как обделаться и насмешить всех одновременно

В общем, тщательнее надо, ребята! Поднимайтесь-ка с кучи дерьма, в которую вы угодили, и займитесь чем-то более полезным для общества!

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Источник
Источник:Динамо от Шурика
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