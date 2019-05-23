"Слава Украине": глава ФИФА "ошибся", благодаря Путина

Глава ФИФА Джанни Инфантино, который был награжден Орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным, закончил благодарственную речь на русском языке, сорвав аплодисменты.

"Большое спасибо. Слава России!", — произнес Инфантино, передает РИА "Новости".

В комментариях пользователи с иронией отмечают, что на самом деле руководитель Международной федерации футбола хотел сказать более распространенное выражение "Слава Украине", но "ошибся".

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вскрылся обман России на чемпионате мира по футболу-2018.

Кроме того, спустя несколько месяцев после ЧМ-2018 в России серьезно пострадал от дождя один из стадионов, принимавших игры мундиаля.

Самые красивые девушки у нас в Instagram!