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"Слава Украине": глава ФИФА "ошибся", благодаря Путина

6.3тЧитать материал на украинском

Глава ФИФА Джанни Инфантино, который был награжден Орденом Дружбы президентом России Владимиром Путиным, закончил благодарственную речь на русском языке, сорвав аплодисменты.

"Большое спасибо. Слава России!", — произнес Инфантино, передает РИА "Новости".

В комментариях пользователи с иронией отмечают, что на самом деле руководитель Международной федерации футбола хотел сказать более распространенное выражение "Слава Украине", но "ошибся".

"Слава Украине": глава ФИФА "ошибся", благодаря Путина

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вскрылся обман России на чемпионате мира по футболу-2018.

Кроме того, спустя несколько месяцев после ЧМ-2018 в России серьезно пострадал от дождя один из стадионов, принимавших игры мундиаля.

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Mega Death
Mega Death
Хохлы лучше знают, что хотел сказать итальянец))
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леня зе
леня зе
как не соврут так придумают.как чугункин с бабченко.или укры с фотографией холокоста обосрались.хотели выдать за депортацию крымских татар
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Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Заголовки на Обозе продолжает писать какой-то имбецил.
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