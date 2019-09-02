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2 сентября • обновлено в 21:51
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"Сколько я играл?" Коноплянка отреагировал на переход в "Шахтер"

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Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка выразил радость по поводу своего перехода в донецкий "Шахтер".

29-летний футболист подписал с "горняками" трехлетний контракт и заявил, что ни с кем не советовался по этому поводу.

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Евгений Коноплянка

Евгений Коноплянка

ФК "Шахтер"

"Настроение радостное, но в то же время я уставший, потому что спал всего лишь три часа. Хочется побыстрее набраться сил. Но очень счастлив! Готов добиваться успехов с новой командой. Конечно, рад возвращению в Украину. Это мой дом. Советовался ли с кем-то до перехода? А что советоваться? Сколько я играл в "Днепре", девять лет? Я знаю "Шахтер", так что и советоваться ни с кем не нужно. Здесь много моих друзей, общался с ними и раньше. Знаю, куда перешел, и знаю свои цели. Теперь главное – их достичь", – приводит слова Коноплянки пресс-служба чемпионов Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, донецкий "Шахтер" отказался продавать итальянскому "Милану" своего бразильского лидера Тайсона.

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Персона
Евгений Коноплянка
Тег
ФК Шахтер
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