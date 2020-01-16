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16 января • обновлено в 11:15
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Скандал из-за допинга в "Динамо": появилась информация о поступке Беседина

1.3т
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Появившаяся вечером 15 января информация о том, что нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин якобы не признает свою вину в допинг-скандале, не соответствует действительности.

Артем Беседин

Артем Беседин

dynamo.kiev.ua

Об этом сообщил телеграм-канал "Динамо Киев Inside". По информации источника, Беседин, наоборот, сотрудничает с органами, проводящими расследование. Это слово не означает "признание" или "непризнание" своей вины. Кроме того, ни о какой пробе "Б" речи также не идет.

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Напомним, Беседину угрожает дисквалификация из-за проваленного допинг-теста после выездного матча Лиги Европы против "Мальме" (3:4).

Как сообщал OBOZREVATEL, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен принять решение по украинскому футболисту в ближайшие дни.

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Автор
Денис Карпов
Тема
допинговый скандал
Персона
Артем Беседин
Тег
ФК Динамо Киев
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