Скандал из-за допинга в "Динамо": появилась информация о поступке Беседина

Появившаяся вечером 15 января информация о том, что нападающий киевского "Динамо" Артем Беседин якобы не признает свою вину в допинг-скандале, не соответствует действительности.

Артем Беседин dynamo.kiev.ua

Об этом сообщил телеграм-канал "Динамо Киев Inside". По информации источника, Беседин, наоборот, сотрудничает с органами, проводящими расследование. Это слово не означает "признание" или "непризнание" своей вины. Кроме того, ни о какой пробе "Б" речи также не идет.

Напомним, Беседину угрожает дисквалификация из-за проваленного допинг-теста после выездного матча Лиги Европы против "Мальме" (3:4).

Как сообщал OBOZREVATEL, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) должен принять решение по украинскому футболисту в ближайшие дни.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!