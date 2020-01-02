"Штраф 1000 евро": форвард сборной Украины признался, как обманывает полицию в Бельгии

Форвард сборной Украины и бельгийского "Гента" Роман Яремчук рассказал, как адаптировался к жизни в Бельгии и с какими проблемами сталкивался на первых порах.

Так, в частности, главной проблемой в первое время пребывания в Бельгии стали взаимоотношения с дорожной полицией.

"Штрафовали за нарушение правил дорожного движения. Первый месяц, когда получал зарплату, увидел, что меня оштрафовали на 1000 евро!.. Где-то превысил скорость. Потом поставил в машину такую ​​штуку, которая показывает, где стоят камеры. Бельгийцы мне подсказали. Сейчас я отдыхаю – ни одного штрафа!" – цитирует Яремчука ua-football.com со ссылкой на канал "Вацко Live".

Роман Яремчук рассказал о жизни в Бельгии ua-football.com

Другой проблемой для украинского нападающего было незнание английского, который является разговорным языком в команде "Гент".

"Когда приехал, мой английский был на уровне "Кока-Кола", "Фанта", "Спрайт". Поэтому когда со мной хотел поговорить тренер, на базу приходила моя учительница и работала переводчиком между нами. Сегодня у меня не идеальный английский, но понимаю все, что нужно. Этого достаточно", – уверяет Роман.

Достаточно дорога в Бельгии, по сравнению с Украиной, и коммуналка. Все коммунальные услуги за месяц обходятся семье Яремчука в 600 евро. А речь идет о 3-комнатных апартаментах на 90 квадратных метров.

"Притом только Интернет и мобильный телефон за месяц забирают 260 евро из семейного бюджета", – добавил Роман.

Как сообщал OBOZREVATEL, Яремчук, ранее тролливший сборную России, объяснил свои высказывания в адрес команды Черчесова.

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