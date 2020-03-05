Шевченко рассказал, когда решится его судьба в сборной Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал, что ситуация с его дальнейшими карьерными планами станет ясна перед началом Евро-2020.

"Я и УАФ в процессе переговоров по поводу продления нового контракта. Я думаю, что продолжу ли я работу со сборной, станет ясно уже перед началом чемпионата Европы. Процесс идет, поэтому я строю планы", – сказал Шевченко в интервью FootballHub

Как сообщал OBOZREVATEL, Как сообщал OBOZREVATEL, по информации итальянских СМИ, Андрей Шевченко получил предложение возглавить "Милан", который переживает непростые времена. Также он выдвинул два условия итальянскому клубу.

Напомним, что ранее состоялась жеребьевка Лиги наций, по итогам которой определились соперники нашей сборной.

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