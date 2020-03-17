Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал решение УЕФА перенести чемпионат Европы по футболу с 2020 на 2021 год.

Андрей Шевченко

"Я очень поддерживаю это решение. Спорт должен отойти в сторону, когда речь об угрозе здоровью или даже жизни людей. Это вызовет неудобства, но мы должны осознавать, что это всемирная проблема. И только общими усилиями ее можно одолеть", – цитирует Шевченко пресс-служба УАФ.

17 марта Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) провел видеоконференцию, по итогам которой было принято решение перенести чемпионат Европы — 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.

Вечером 17 марта УАФ остановил все футбольные турниры в Украине.

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