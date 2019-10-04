Шевченко неожиданно изменил состав сборной Украины

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко принял решение дополнительно вызвать в команды трех игроков.
Как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола (УАФ, бывшая ФФУ), наставник "желто-синих" для подготовки к матчам отбора Евро-2020 с Литвой (11 октября) и Португалией (14 октября) пригласил в расположение сборной хавбеков – Евгения Шахова из итальянского "Лечче", Сергея Сидорчука из киевского "Динамо" и Виктора Коваленко из донецкого "Шахтера".
ФФУ
Андрей Шевченко
Отметим, что ранее Шевченко огласил заявку команду, в которую вошел 21 футболист.
Как сообщал OBOZREVATEL, вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Денис Бойко получил травму прямо перед стартом матча в Лиге Европы, в котором "бело-синие" не смогли обыграть швейцарский "Лугано".
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