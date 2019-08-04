"Шахтер" установил рекорд Украины

"Шахтер" уверенно обыграл "Карпаты" в последнем матче 2-го тура чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. Встреча в Харькове на ОСК "Металлист" завершилась со счетом 3:0.

Этот успех стал рекордным для донецкой команды - ни один клуб в истории Украины не добывал 17 разгромных побед над "Карпатами".

"Горняки" уверенно играли первым номером, не дав сопернику не единого шанса. Результат для своей команде сделали удары Марлоса и Мораеса. Бразильцы забили по голу в концовке первого тайма с интервалом в пять минут.

Точку в матче на 63-й минуте поставил Исмаили.

"Шахтер" – "Карпаты" 3:0 (2:0, 1:0)

Голы: 1:0 – 40 Марлос, 2:0 – 45 Мораес, 3:0 – 63 Исмаили.

Шахтер – Пятов, Додо, Кривцов, Исмаили, Матвиенко, Марлос, Степаненко (Пихаленок, 82), Тайсон, Алан Патрик (Маркос Антонио, 68), Тете, Мораес (Сикан, 68).

Карпаты – Пидкивка, Дубинчак, Мартинс, Вакуленко, Ковтун, Клец, Толочко (Якимец, 61), Гуцуляк, Вербный, Ди Франко (Войкович, 79), Карпенко (Лейус, 46).

Предупреждения: Ди Франко (38), Ковтун (49), Алан Патрик (66), Войкович (90).

Своей следующий матч в УПЛ подопечные Луиша Каштру отправятся в Киев на матч с "Динамо". Начало в 17:00.

Напомним, что в 1-м туре "Шахтер" не забил пенальти, но спасся от поражения в матче с "Александрией".

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