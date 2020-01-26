"Шахтер" спасся от поражения в Турции

Донецкий "Шахтер" во втором товарищескому матче на тренировочном сборе в турецком Белеке сыграл вничью (1:1) с "Войводиной", которая после 20 туров идет 3-й в чемпионате Сербии.

Луиш Каштру в этой встрече решил опробовать молодняк и резерв команды, из-за чего первый час игры был не особенно продуктивен. Поединок оживился лишь после выхода нескольких футболистов основы.

На 78-й минуте Болбат срезал мяч в свои ворота, однако через 3 минуты Алан Патрик смог восстановить равновесие.

Свой следующий матч чемпионы Украины проведут в среду, 29 января, против сербского "Пролетера". Начало в 09:45.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Белеке свои сборы проводит и киевское "Динамо". Накануне вице-чемпионы Украины потерпели нелепое поражение от хорватского "Хайдука", пропустив на последней минуте.

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