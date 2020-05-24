Главная Новости
24 мая • обновлено в 13:35
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Шахтер" разгромил "Рух" в первом матче после карантина

5.2т
Читать материал на украинском

Донецкий "Шахтер" в первом контрольном матче после карантина, связанного с пандемией коронавируса, разгромил "Рух" из Винников, который выступает в Первой лиге Украины. Поединок прошел на базе в Святошино без зрителей и завершился со счетом 4:1.

Шахтер - Рух

Шахтер - Рух

ФК Шахтер

Уже на 9-й минуте номинальные гости неожиданно вышли выперед, однако счет 0:1 держался не больше минуты. После этого на поле были лишь чемпионы Украины, которые забили еще три безответных гола.

"Шахтер" – "Рух" – 4:1

Голы: Соломон (10), Марлос (64, пен.), Коноплянка (72), Мораес (85) – Брикнер (9)

"Шахтер" (первый тайм): Трубин (Гриценко, 29), Додо, Витао, Хочолава, Болбат, Маркос, Алан Патрик, Тете, Соломон, Тайсон, Фернандо (Сикан, 31).

"Шахтер" (второй тайм): Пятов, Вакула, Кривцов, Матвиенко, А. Бондаренко, Степаненко, Пихаленок, Марлос, Коваленко, Коноплянка, Мораес.

"Рух": Бандура, Романюк, Дуць, Белый, Мысык, Копына, Мартынюк, Брикнер, Бойчук, Синица, Беленький.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая киевское "Динамо" сенсационно сыграло в нулевую ничью в матче против "Руха". Встреча прошла на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

О спорте и не только – в нашем Instagram!

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Место
Украина Киев
Тег
ФК Шахтер
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Спорт Футбол

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 20 986.

    Вылечились: 7108. Умерли: 617.

  • В мире заболели более 5,3 млн человек, погибли – более 340 тысяч.

  • В Италии обнаружили новый побочный эффект коронавируса – начинаются проблемы со щитовидкой.

  • Ученые назвали даты окончания пандемии в странах-эпицентрах.

  • Зеленский заявил о второй волне коронавируса и призвал Украину готовиться.

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Боруссия Д
VS
Бавария
Боруссия Д не проиграет
2.02 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Динамо Брест
Победа БАТЭ
1.72 Сделать ставку
Гамбург
VS
Арминия
Инд. тотал Арминии меньше 1
2.05 Сделать ставку
Хольштайн
VS
Штутгарт
Победа Штутгарта
2.10 Сделать ставку
Карлсруэ
VS
Бохум
Обе забьют
1.60 Сделать ставку
Movistar Riders
VS
Giants
Победа Movistar Riders c форой в -1,5 карты
1.50 Сделать ставку
mousesports
VS
BIG
Победа BIG с форой в +1,5 карты
1.68 Сделать ставку
MIBR
VS
Chaos
Победа MIBR
1.50 Сделать ставку
Endpoint
VS
HAVU
Победа HAVU с форой в -1,5 карты
2,25 Сделать ставку
MAD Lions
VS
BIG
Победа MAD Lions
1.65 Сделать ставку