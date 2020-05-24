Донецкий "Шахтер" в первом контрольном матче после карантина, связанного с пандемией коронавируса, разгромил "Рух" из Винников, который выступает в Первой лиге Украины. Поединок прошел на базе в Святошино без зрителей и завершился со счетом 4:1.

Шахтер - Рух ФК Шахтер

Уже на 9-й минуте номинальные гости неожиданно вышли выперед, однако счет 0:1 держался не больше минуты. После этого на поле были лишь чемпионы Украины, которые забили еще три безответных гола.

"Шахтер" – "Рух" – 4:1

Голы: Соломон (10), Марлос (64, пен.), Коноплянка (72), Мораес (85) – Брикнер (9)

"Шахтер" (первый тайм): Трубин (Гриценко, 29), Додо, Витао, Хочолава, Болбат, Маркос, Алан Патрик, Тете, Соломон, Тайсон, Фернандо (Сикан, 31).

"Шахтер" (второй тайм): Пятов, Вакула, Кривцов, Матвиенко, А. Бондаренко, Степаненко, Пихаленок, Марлос, Коваленко, Коноплянка, Мораес.

"Рух": Бандура, Романюк, Дуць, Белый, Мысык, Копына, Мартынюк, Брикнер, Бойчук, Синица, Беленький.

Как сообщал OBOZREVATEL, 22 мая киевское "Динамо" сенсационно сыграло в нулевую ничью в матче против "Руха". Встреча прошла на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.

О спорте и не только – в нашем Instagram!