"Шахтер" потерпел первое поражение при новом тренере

Донецкий "Шахтер" провел седьмой контрольный матч на сборах в Австрии. Чемпионы Украины со счетом 0:1 уступили кипрскому АПОЭЛу.

Это поражение стало первым для португальского специалиста Луиша Каштру в должности главного тренера "Шахтера". Кроме того, "горняки" впервые после прихода Каштру не смогли отличиться забитым мячем.

Ранее дончане на сборах победили "Вольфсбергер" (2:0), "Пролетер" (3:0), "Копенгаген" (2:1), софийское ЦСКА (1:0), "Лудогорец" (3:0), а также сыграли вничью с "Юрдингеном" (1:1)

"Шахтер" – АПОЭЛ – 0:1 (0:0)

Гол: Линус Халлениус (84)

"Шахтер": Пятов, Исмаили, Матвиенко, Хочолава, Болбат, Степаненко, Патрик, Соломон, Марлос, Коваленко, Мораес

Запасные: Шевченко, Пузанков, Трубин, Бутко, Сиприано, Бондарь, Додо, Тете, Пихаленок, Маркос, Танковский, Фернандо, Сикан, Бланко Лещук

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Шахтер - АПОЭЛ ФК Шахтер

Шахтер - АПОЭЛ ФК Шахтер

Шахтер - АПОЭЛ ФК Шахтер

Шахтер - АПОЭЛ ФК Шахтер

Шахтер - АПОЭЛ ФК Шахтер

Шахтер - АПОЭЛ ФК Шахтер

Шахтер - АПОЭЛ ФК Шахтер

Шахтер - АПОЭЛ ФК Шахтер

Шахтер - АПОЭЛ ФК Шахтер

Шахтер - АПОЭЛ ФК Шахтер

Шахтер - АПОЭЛ ФК Шахтер

Шахтер - АПОЭЛ ФК Шахтер

Шахтер - АПОЭЛ ФК Шахтер

Шахтер - АПОЭЛ ФК Шахтер

Шахтер - АПОЭЛ ФК Шахтер

Шахтер - АПОЭЛ ФК Шахтер

Как сообщал OBOZREVATEL, новый тренер "Шахтера" сделал заявление про "Донбасс Арену".

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