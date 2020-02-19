"Шахтер" остался без трех игроков перед матчем ЛЕ против "Бенфики"

Донецкий "Шахтер" не сможет рассчитывать на бразильцев Додо и Майкона, а также на израильтянина Манора Соломона в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики".

Как сообщает официальный сайт "горняков", Додо пропустит поединок против португальцев из-за удаления в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов в игре с "Аталантой", а Майкон не принимал участие в зимних сборах "Шахтера", поскольку находился в расположении олимпийской сборной Бразилии. Что касается Соломона, то полузащитник "горняков" продолжает восстановление после травмы на сборах в Белеке и пропустит еще около двух месяцев.

ФК "Шахтер" УНИАН

Напомним, что украинский клуб сыграет с "Бенфикой" 20 февраля в Харькове, а 27 февраля встретится с португальцами в Лиссабоне.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне возобновления второй части сезона правый защитник "Шахтера" Богдан Бутко сменил клуб на правах аренды.

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