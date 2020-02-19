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19 февраля • обновлено в 15:40
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"Шахтер" остался без трех игроков перед матчем ЛЕ против "Бенфики"

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Донецкий "Шахтер" не сможет рассчитывать на бразильцев Додо и Майкона, а также на израильтянина Манора Соломона в первом матче 1/16 финала Лиги Европы против "Бенфики".

Как сообщает официальный сайт "горняков", Додо пропустит поединок против португальцев из-за удаления в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов в игре с "Аталантой", а Майкон не принимал участие в зимних сборах "Шахтера", поскольку находился в расположении олимпийской сборной Бразилии. Что касается Соломона, то полузащитник "горняков" продолжает восстановление после травмы на сборах в Белеке и пропустит еще около двух месяцев.

ФК "Шахтер"

ФК "Шахтер"

УНИАН

Напомним, что украинский клуб сыграет с "Бенфикой" 20 февраля в Харькове, а 27 февраля встретится с португальцами в Лиссабоне.

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Тема
Лига Европы
Теги
ФК Бенфика ФК Шахтер
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