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16 февраля • обновлено в 23:30
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"Шахтер" не отпустил перспективного украинца в США

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Донецкий “Шахтер” не отпустил 20-летнего нападающего Владислава Вакулу в клуб американской МЛС.

Как сообщает информагентство SportArena, "горняки" отказались от предложения неназванного команды высшей футбольной лиги США, которая хотела арендовать футболиста с правом выкупа его контракта.

Владислав Вакула

Владислав Вакула

УНИАН

Стоит отметить, что Вакула провел первую половину сезона за "Мариуполь", сыграв в 17 матчах во всех соревнованиях и записав на свой счет 3 гола и 1 результативную передачу.

Нападающий поехал на зимние сборы с "Шахтером", где сумел хорошо себя проявить, убедив наставника "горняков" Луиша Каштру оставить его в расположении команды.

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Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что клуб готов отпустить любого футболиста в другой клуб.

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Тема
Трансферы
Тег
ФК Шахтер
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