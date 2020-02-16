"Шахтер" не отпустил перспективного украинца в США

Донецкий “Шахтер” не отпустил 20-летнего нападающего Владислава Вакулу в клуб американской МЛС.

Как сообщает информагентство SportArena, "горняки" отказались от предложения неназванного команды высшей футбольной лиги США, которая хотела арендовать футболиста с правом выкупа его контракта.

Владислав Вакула УНИАН

Стоит отметить, что Вакула провел первую половину сезона за "Мариуполь", сыграв в 17 матчах во всех соревнованиях и записав на свой счет 3 гола и 1 результативную передачу.

Нападающий поехал на зимние сборы с "Шахтером", где сумел хорошо себя проявить, убедив наставника "горняков" Луиша Каштру оставить его в расположении команды.

Как сообщал OBOZREVATEL, генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что клуб готов отпустить любого футболиста в другой клуб.

О спорте и не только – в нашем Instagram!