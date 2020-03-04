"Шахтер" добыл разгромную победу, забив 4 гола за 23 минуты

Донецкий "Шахтер" добыл эффектную победу в 21-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге над "Днепром-1". Встреча в Харькове завершилась со счетом 4:1.

Судьба поединка решилась в первые 23 минуты. Уже на 4-й минуте Кривцов головой замкнул подачу Тете. Спустя пять минут Адамюк срезал в свои после удара Мораеса.

На 19-й Тайсон, красиво обыгравшись с Жуниором, сделал счет 3:0, а на 23-й минуте Евгений Коноплянка нокаутировал соперника - 4:0.

Гол престижа на 82-й минуте с пенальти оформил Супряга.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне свою победу добыло киевское "Динамо", обыграв "Колос" из Ковалевки.

В этом поединке фантастический гол с 20 метров забил Виктор Цыганков.

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