Главная Новости
4 марта • обновлено в 21:20
МоваЯзык
Экономика Шоу

/ Новости футбола

"Шахтер" добыл разгромную победу, забив 4 гола за 23 минуты

784
Читать материал на украинском

Донецкий "Шахтер" добыл эффектную победу в 21-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге над "Днепром-1". Встреча в Харькове завершилась со счетом 4:1.

Судьба поединка решилась в первые 23 минуты. Уже на 4-й минуте Кривцов головой замкнул подачу Тете. Спустя пять минут Адамюк срезал в свои после удара Мораеса.

На 19-й Тайсон, красиво обыгравшись с Жуниором, сделал счет 3:0, а на 23-й минуте Евгений Коноплянка нокаутировал соперника - 4:0.

Гол престижа на 82-й минуте с пенальти оформил Супряга.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне свою победу добыло киевское "Динамо", обыграв "Колос" из Ковалевки.

В этом поединке фантастический гол с 20 метров забил Виктор Цыганков.

Подписывайся на наш Instagram! Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Премьер-лига Украины" на OBOZREVATEL.

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
Премьер-лига Украины
Место
Украина Харьков
Теги
ФК Шахтер ФК Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новости спорта

Топ-публикации

Топ-блоги

Ставка матча
все ставки
Наполи
VS
Интер
Гости не проиграют
1.54 Сделать ставку
Эберг будет в тройке призеров
2.5 Сделать ставку
Свитолина
VS
Говорцова
Тотал меньше 20-ти геймов
1.9 Сделать ставку
Мария
VS
Конта
Победа немки
4.32 Сделать ставку
Бондаренко
VS
Петерсон
Тотал больше 20,5 гейма
1.87 Сделать ставку
Грачева
VS
Цуренко
Победа украинки
1.41 Сделать ставку
Дерби
VS
Манчестер Юнайтед
Дерби с форой (+1.5)
1.62 Сделать ставку
Гранада
VS
Атлетик
Победа Атлетика с форой (0)
1.97 Сделать ставку
Сент-Этьен
VS
Ренн
Победа Ренна с форой (0)
1.87 Сделать ставку
Фейенорд
VS
НАК Бреда
Инд. тотал Фейенорда в 1-м тайме больше 1 гола
1.83 Сделать ставку