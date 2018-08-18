"Шахтер" добыл легкую победу в УПЛ

Донецкий "Шахтер" обыграл футбольный клуб "Львов" в пятом туре чемпионата Украины в Премьер-лиге. Поединок на стадионе "Украина" завершился со счетом 2:0.

Подопечные Паулу Фонсеки, который проводил 100-й матч за "горняков", с первых минут захватили инициативу. Хозяева за первую половину смогли лишь создать один полумомент, когда Бруно отлично прошел Данченка и на блюдечке выкатил Аугусто, который попал в лежавшего на ленточке Ракицкого.

Сразу же последовала "ответка" от гостей, ставшая результативной. Марлос с Мораесом сыграли в филигранную стеночку и украинец легко перебросил Бандуру.

Больше львовяне опасностей Пятову не создали, проведя все 45 минут в обороне. "Шахтеры" за счет короткого паса легко контролировали мяч и пытались разнообразить игру, смещая акценты с одного фланга на другой.

После перерыва рисунок матча не поменялся. "Шахтер" имел несколько стопроцентных моментов, но безупречно играл голкипер львовян. Лишь на последней минуте Бандура не смог спасти свой клуб от убойного удара Болбата - 2:0.

Львов – Шахтер 0:2

Голы: 0:1 – 21 Марлос. 0:2 – 90 Болбат.

Львов – Бандура, Западня, Воронин, Голиков, Тейлор (Панамби, 81), Аугусто Бруно, Каленчук (Жонатан, 68), Адамюк, Рафаэл Сабино (Мартан, 74), Парамонов, Бруно Дуарте.

Шахтер – Пятов, Исмаили, Ракицкий, Хочолава, Данченко (Бутко, 77), Тайсон, Степаненко, Марлос, Алан Патрик (Майкон, 82), Веллингтон Нем (Болбат, 63), Мораес.

Предупреждения: Каленчук (24), Алан Патрик (47).

Свою следующую встречу в УПЛ "Шахтер" проведет 24 августа в дерби против "Олимпика".

Напомним, что в прошлом туре "оранжево-черные" добыли волевую победу, в непростой битве победив полтавскую "Ворсклу".