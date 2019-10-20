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21 октября • обновлено в 00:31
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Шахтер - Динамо Загреб: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

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Донецкий "Шахтер" в третьем туре Лиги чемпионов сезона 2019/2020 во вторник, 22 октября, сыграет дома с "Динамо" из Загреба.

OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер — Динамо Загреб. Начало встречи — в 20:00.

Шахтер - Динамо Загреб: где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов

Поклонники футбола, которые не попадут на харьковский стадион ОСК "Металлист", смогут поддержать команду Луиша Каштру у экранов ТВ. В прямом эфире домашнюю игру "оранжево-черных" против чемпиона Хорватии покажет украинский телеканал "Футбол 1" и российский "Матч! Футбол 2".

В записи поединок будет доступен 23 октября в 06:05 на канале "Матч! Футбол 1" и в 16:55 на канале "Матч! Футбол 3".

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Как сообщал OBOZREVATEL, 18 сентября "горняки" проиграли английскому "Манчестер Сити" в 1-м туре нового сезона Лиги чемпионов. Матч в Харькове на переполненном ОСК "Металлист" завершился со счетом 0:3.

Встреча 2-го тура в Италии против местной "Аталанты" завершилась со счетом 2:1 в пользу украинского клуба.

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Тема
Лига чемпионов
Место
Украина Харьков
Теги
Динамо Загреб ФК Шахтер
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