Шахтер – Динамо: прогноз на Суперкубок Украины-2018

Донецкий "Шахтер" считается фаворитом матча за Суперкубок Украины с киевским "Динамо". Поединок, который откроет новый футбольный сезон страны, состоится в Одессе на стадионе "Черноморец" в субботу, 21 июля. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо. Начало игры – в 21:00.

Ставки на победу "горняков", которые существенно обновили свой состав, принимаются с коэффициентом 2,30. Ничья за 90 минут основного времени оценивается котировкой 3,55. А показатели на успех "Динамо" достигают уровня 3,20. При этом на завоевание "Шахтером" почетного трофея можно поставить с коэффициентом 1,70. Аналогичный показатель на их соперников равен показателю 2,15.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация футбола заплатит "Динамо" и "Шахтеру" за ЧМ-2018.