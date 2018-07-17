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Шахтер – Динамо: прогноз на Суперкубок Украины-2018

1.2тЧитать новость на украинском

Донецкий "Шахтер" считается фаворитом матча за Суперкубок Украины с киевским "Динамо". Поединок, который откроет новый футбольный сезон страны, состоится в Одессе на стадионе "Черноморец" в субботу, 21 июля. OBOZREVATEL проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер – Динамо. Начало игры – в 21:00.

Ставки на победу "горняков", которые существенно обновили свой состав, принимаются с коэффициентом 2,30. Ничья за 90 минут основного времени оценивается котировкой 3,55. А показатели на успех "Динамо" достигают уровня 3,20. При этом на завоевание "Шахтером" почетного трофея можно поставить с коэффициентом 1,70. Аналогичный показатель на их соперников равен показателю 2,15.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Международная федерация футбола заплатит "Динамо" и "Шахтеру" за ЧМ-2018.

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Темы
Динамо - ШахтерСуперкубок Украины
Место
УкраинаОдесса
Объекты
ФК ШахтерФК Динамо Киев
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