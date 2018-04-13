Шахтер - Динамо: букмекеры назвали фаворита матча чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" является явным фаворитом матча с киевским "Динамо" в 27-м туре чемпионата Украины. Главное дерби страны состоится в Харькове в субботу, 14 апреля.

"Обозреватель" проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо. Начало встречи в 17:00.

По мнению букмекеров, команда Паулу Фонсеки выступает безоговорочным фаворитом. Коэффициент на победу "Шахтера" составляет 1.65, тогда как котировки на выигрыш "Динамо" равны 4.85.

Ничья в предстоящем поединке на стадионе "Металлист" также считается маловероятным исходом. Она оценивается показателем 4.15.

Отметим, что в нынешнем сезоне команды трижды играли друг с другом. Сперва в июле "горняки" победили киевлян в Суперкубке (2:0), спустя неделю потерпели поражение 0:1, а затем в октябре была зафиксирована ничья 0:0.

Ранее "Обозреватель" сообщал, что "Шахтер" разместил провокационный постер перед игрой с "Динамо".