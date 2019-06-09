Сельская команда вышла в Премьер-лигу, установив исторический рекорд Украины

Футбольный клуб "Колос" из села Ковалевка Васильковского района Киевской области Украины, обыграв в стыковом матче одесский "Черноморец" (2:0), вышел в Премьер-лигу.

Ковалевка стала самым малочисленным населенным пунктом за всю историю УПЛ, клуб из которого когда-либо выступал в чемпионате нашей страны. Население по переписи 2001 года составляло 1646 человек.

До этого самым малочисленными были Ахтырка и Шепетовка, которые представляли в элитном первенстве "Нефтяник-Укрнефть" и "Темп" соответственно. В этих городах проживало около 40 тысяч населения.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно 30-летний нападающий "Колоса" отметился невероятным ударом в матче Первой лиги чемпионата Украины.

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