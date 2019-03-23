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Сборная Украины понесла серьезную потерю в отборе Евро-2020

3.8тЧитать материал на украинском

Полузащитник сборной Украины Марлос не сможет помочь своей команде в матче квалификации чемпионата Европы-2020 против Люксембурга. Футболист "Шахтера" покинул расположение национальной команды из-за повреждения.

У Марлоса диагностировали рецидив старой травмы приводящей мышцы бедра. Ключевой игрок сборной Украины отправился в Киев, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Андрей Пятов и Марлос

Андрей Пятов и Марлос

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Тема
Евро-2020
Тег
сборная Украины по футболу
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