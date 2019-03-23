Сборная Украины понесла серьезную потерю в отборе Евро-2020

Полузащитник сборной Украины Марлос не сможет помочь своей команде в матче квалификации чемпионата Европы-2020 против Люксембурга. Футболист "Шахтера" покинул расположение национальной команды из-за повреждения.
У Марлоса диагностировали рецидив старой травмы приводящей мышцы бедра. Ключевой игрок сборной Украины отправился в Киев, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.
Андрей Пятов и Марлос
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сборная Украины сенсационно сыграла вничью на выезде против действующих чемпионов Европы – Португалии в первом матче отбора на Евро-2020.
После поединка наставник "желто-синих" Андрей Шевченко похвалил своих игроков, при этом назвав проблемные моменты, над которыми им еще предстоит поработать.
Лидерство группы В, в которой играет Украина, захватила команда Люксембурга, которая дома обыграла Литву.
В России восхитились игрой украинской команды, сравнив ее со сборной РФ.
Полузащитник "желто-синих" Тарас Степаненко поддержал своего партнера по команде Жуниора Мораеса, который не реализовал опасный момент в матче против Португалии.
Футболист сборной Украины Марлос признался, что наставник "Шахтера" португалец Паулу Фонсека помог им сыграть вничью с соперником в квалификации Евро-2020.
Португальское издание оконфузилось перед матчем Португалия – Украина. Газета включила в состав нашей команды футболистов, которые не вызывались в сборную.
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду вышел из себя после матча с Украиной, а затем дал комментарий, отметив защитника киевского "Динамо".
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