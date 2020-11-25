Сборная Украины по футболу вылетела из элиты Лиги наций
После того, как Апелляционный комитет Европейского футбольного союза (УЕФ) присудил Украине техническое поражение за отмененный матч Лиги наций против Швейцарии, наша команда опустилась на 4-е место в группе 4 и вылетела из дивизиона А.
Украинцы и швейцарцы набрали по 6 очков, однако "сине-желтые" уступили сопернику за счет личных встреч. В следующем розыгрыше турнира Украина будет выступать в Лиге Б.
Как сообщал OBOZREVATEL, вице-президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Юрий Записоцкий, комментируя решение УЕФА, заявил, что Украина будет подавать апелляцию.
Позже на ситуацию отреагировал главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.